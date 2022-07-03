Флешбеки війни якорем тягнуть до прірви? Психологиня пояснила, як пережити дежавю

Попри адаптацію до війни, багатьох українців можуть накривати флешбеки з 24 лютого. Тоді ми переживаємо ті саме страх та паніку, яку відчували у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

Практична психологиня Олена Флоринська розповіла про те, як заспокоїти себе та повернути контроль над емоціями.

Чому виникають флешбеки

Під час війни події швидко змінюються й часто передбачити їх неможливо. Вони виступають тригерами до переживання травматичного досвіду знову й знову, а людину починають мучити флешбеки та дежавю.

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Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, а це минуле може стати якорем, який занурить у стан депресії, — пояснює Флоринська.

Ти — власник(-ця) свого життя

Спробуй вправу на формування усвідомленої думки про те, що саме ти керуєш своїм життям.

Отже, спершу уяви себе через рік. Запитай себе:

Яким(-ою) я буду?

Який я матиму вигляд?

Який одяг на мені буде?

Де я житиму?

Хто буде поряд зі мною?

Ким і де я працюватиму?

Потім подумай, що ти можеш зробити вже зараз, щоб досягти успішного та щасливого життя.

Далі візьми аркуш паперу та розділи його на чотири колонки:

Опиши своє бажане майбутнє. Випиши необхідні кроки для досягнення мрії. Зазнач усі перешкоди, які можуть трапитись на шляху. Напиши, як ти долатимеш труднощі та хто тобі в цьому допоможе.

Зробивши цю вправу, ти усвідомиш, що можеш самостійно ухвалювати рішення, що, звичайно, тягне за собою відповідальність за життя.

Але водночас так ти станеш вільною людиною, якій ніхто не нав’язуватиме моделі поведінки.

А якщо ти хочеш звернутись до спеціаліста за допомогою, але не знаєш, яка різниця між психологом, психотерапевтом та психіатром, то читай наш матеріал на цю тему.

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