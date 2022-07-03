Флешбеки війни якорем тягнуть до прірви? Психологиня пояснила, як пережити дежавю

Попри адаптацію до війни, багатьох українців можуть накривати флешбеки з 24 лютого. Тоді ми переживаємо ті саме страх та паніку, яку відчували у перший день повномасштабного вторгнення Росії.
Практична психологиня Олена Флоринська розповіла про те, як заспокоїти себе та повернути контроль над емоціями.
Під час війни події швидко змінюються й часто передбачити їх неможливо. Вони виступають тригерами до переживання травматичного досвіду знову й знову, а людину починають мучити флешбеки та дежавю.
Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, а це минуле може стати якорем, який занурить у стан депресії, — пояснює Флоринська.
Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, а це минуле може стати якорем, який занурить у стан депресії, — пояснює Флоринська.
Спробуй вправу на формування усвідомленої думки про те, що саме ти керуєш своїм життям.
Отже, спершу уяви себе через рік. Запитай себе:
Потім подумай, що ти можеш зробити вже зараз, щоб досягти успішного та щасливого життя.
Далі візьми аркуш паперу та розділи його на чотири колонки:
Зробивши цю вправу, ти усвідомиш, що можеш самостійно ухвалювати рішення, що, звичайно, тягне за собою відповідальність за життя.
Але водночас так ти станеш вільною людиною, якій ніхто не нав’язуватиме моделі поведінки.
А якщо ти хочеш звернутись до спеціаліста за допомогою, але не знаєш, яка різниця між психологом, психотерапевтом та психіатром, то читай наш матеріал на цю тему.
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