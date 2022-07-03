Психология

Флешбеки войны якорем тянут на дно? Психолог объяснила, как пережить дежавю

Елена Яковлева, редактор сайта 03 июля 2022, 15:00
флешбеки війни
Фото: Pexels

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