Флешбеки войны якорем тянут на дно? Психолог объяснила, как пережить дежавю

Несмотря на адаптацию к войне, многих украинцев могут накрывать флешбеки 24 февраля. Тогда мы переживаем те же страхи и панику, которую испытывали в первый день полномасштабного вторжения.

Практический психолог Елена Флоринская рассказала о том, как успокоить себя и вернуть контроль над эмоциями.

Почему возникают флешбеки

Во время войны события быстро меняются и зачастую предусмотреть их невозможно. Они выступают триггерами к переживанию травматического опыта снова и снова, а человека начинают мучить флешбеки и дежавю.

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Даже незначительные изменения стратегии войны возвращают нас в прошлое, а это прошлое может стать якорем, который погрузит в состояние депрессии, — объясняет Флоринская.

Ты — владелец(-ица) своей жизни

Попробуй упражнение на формирование осознанного мнения о том, что именно ты управляешь своей жизнью.

Итак, сначала представь себя через год. Спроси себя:

Каким(-ой) я буду?

Как я буду выглядеть?

Что за одежда на мне будет?

Где я буду жить?

Кто будет рядом со мной?

Кем и где я буду работать?

Потом подумай, что ты можешь сделать уже сейчас, чтобы добиться успешной и счастливой жизни.

Далее возьми лист бумаги и раздели его на четыре колонки:

Опиши свое желаемое будущее. Выпиши необходимые шаги для достижения мечты. Укажи все препятствия, которые могут случиться на пути. Напиши, как ты будешь преодолевать трудности и кто тебе в этом поможет.

Сделав это упражнение, ты осознаешь, что можешь самостоятельно принимать решение и брать на себя ответственность за собственную жизнь.

Кроме того, так ты станешь свободным человеком, которому никто не будет навязывать модели поведения.

А если ты хочешь обратиться к специалисту за помощью, но не знаешь, какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром, то читай наш материал на эту тему.

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