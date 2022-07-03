Флешбеки войны якорем тянут на дно? Психолог объяснила, как пережить дежавю

Несмотря на адаптацию к войне, многих украинцев могут накрывать флешбеки 24 февраля. Тогда мы переживаем те же страхи и панику, которую испытывали в первый день полномасштабного вторжения.
Практический психолог Елена Флоринская рассказала о том, как успокоить себя и вернуть контроль над эмоциями.
Во время войны события быстро меняются и зачастую предусмотреть их невозможно. Они выступают триггерами к переживанию травматического опыта снова и снова, а человека начинают мучить флешбеки и дежавю.
Даже незначительные изменения стратегии войны возвращают нас в прошлое, а это прошлое может стать якорем, который погрузит в состояние депрессии, — объясняет Флоринская.
Даже незначительные изменения стратегии войны возвращают нас в прошлое, а это прошлое может стать якорем, который погрузит в состояние депрессии, — объясняет Флоринская.
Попробуй упражнение на формирование осознанного мнения о том, что именно ты управляешь своей жизнью.
Итак, сначала представь себя через год. Спроси себя:
Потом подумай, что ты можешь сделать уже сейчас, чтобы добиться успешной и счастливой жизни.
Далее возьми лист бумаги и раздели его на четыре колонки:
Сделав это упражнение, ты осознаешь, что можешь самостоятельно принимать решение и брать на себя ответственность за собственную жизнь.
Кроме того, так ты станешь свободным человеком, которому никто не будет навязывать модели поведения.
А если ты хочешь обратиться к специалисту за помощью, но не знаешь, какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром, то читай наш материал на эту тему.
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