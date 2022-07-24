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Українці позбуваються російських книжок. Як новий тренд підтримала книгарня, щоб допомогти ЗСУ, і чи можна долучитись

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 24 Липня 2022, 19:30
Російські книги
Фото: Unsplash

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