Українці позбуваються російських книжок. Як новий тренд підтримала книгарня, щоб допомогти ЗСУ, і чи можна долучитись

Українці дедалі частіше позбуваються російських книжок. Хтось здає на перероблювання, хтось просто викидає на смітник. Аби поєднати цей процес із доброю справою, столична книгарня Сяйво книги організувала централізований збір — кошти зі здачі макулатури планують направити на потреби ЗСУ.

Як це працює?

До книгарні можна приносити видання російських авторів, російські переклади, чи книги російських видавництв, які ви вважаєте макулатурою. В обмін на це видають купон зі знижкою 10% на придбання нових книг.

Наразі всю принесену макулатуру продавчині зберігають у сховищі, а наприкінці акції все це здадуть на перероблювання. Отримані кошти передадуть на потреби українських військових.

Яких книг приносять найбільше?

Серед російських книг, що приносять до магазину, багато дитячих, бульварних романів та детективів, застарілої науково-популярної літератури.

Та найбільше приносять радянських видань і російської класики.

Киянка Оксана Сосіденко розповідає — вона принесла до магазину великий стос книг радянських років із чітким усвідомленням, що переросла російську культуру.

Я принесла книги про життя Пушкіна. Вирішила, що готова з ними розлучитися остаточно. Зараз, знаєте, є таке гидке відчуття, від всього, що нагадує про “русскій мір”. Тож з цим, я думаю, буде легше прощатися.

Більше Пушкіна, аніж Марка Вовчка

Я знайшла у себе Собраніє сочінєній Пушкіна одне, Собраніє сочінєній друге. Потім Пушкін в якомусь там селі, потім який радянський критик про Пушкіна. У мене так багато Пушкіна, але чому в мене нема, наприклад, Марка Вовчка? Це мене трохи сколихнуло, знаєте, — так розповідає про свій досвід звільнення полиць від російських книг ще одна відвідувачка книгарні Тетяна Сидорчук.

Я не настільки проросійськи налаштована людина, а в мене один Пушкін.

Крім книжок цього російського класика, вона принесла до книгарні радянські видання Островського, Тургенєва, Гецена та довідник Сотруднік міліції.

Чому українці звільняють свої полиці від російської класики?

Зараз українська культура перебуває в такій парадигмі, що це (російська класична література — ред.) символ. Він показує зверхнє ставлення любителів Толстого і Достоєвського до української культури, яку постійно придушували, нашої інтелігенції, яку репресували.

— Звісно я знаю, що Толстой чудовий письменник, але наразі я не думаю, що він щось може вкласти в нашу перемогу. Він може тільки відволікти від неї оцими своїми ідеями “русскава народнічества”, — пояснює Тетяна.

Коли, наприклад, ця література формувалась, що було в нас в Україні? Яким чином Україна жила? Яке ставлення було до української мови, до української інтелігенції різних часів? — запитує себе Оксана.

Звичайно треба ставитись з холодним розумом до перегляду своєї домашньої бібліотеки. Хоча зараз це дуже складно робити. Краще плекати свою літературу, свої надбання і звільняти місця на полицях для українських книжок — підсумовує киянка.

Що можна придбати за купон зі знижкою 10%?

Будь-які книги, крім російських. Їх від 24-го лютого у магазині вирішили прибрати з асортименту. Натомість тут великий вибір українських книжок — від сучасної української літератури до світових бестселерів.

До прикладу, серед дитячої та підліткової літератури зараз найбільший попит на Роальда Дала та Джеремі Стронґа в українському перекладі, розповідають у книгарні. Незмінним лишається попит на Тореадорів з Васюківки Всеволода Нестайка та Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Збір російських книжок триватиме до 31 серпня. Детальніше про збір можна дізнатися на Facebook книгарні.

А якщо ти хочеш сформувати свою думку та аналізувати навколишні події, то йди до книгарні зі списком книг, що націлені розвинути критичне мислення.

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