Марк Гемилл, Барбара Стрейзанд и Imagine Dragons: какие мировые звезды объединились и помогают Украине

В таком деле, как борьба на едином фронте против всемирного зла, отзываются все неравнодушные. Из-за войны в Украине многие мировые знаменитости пришли на помощь нашему народу: кто-то помогает материально, кто-то поддерживает военные инициативы.

Известный по роли Люка Скайуокера в Звездных войнах актер Марк Гэмилл поддерживает украинский проект Армия дронов. Он объясняет это схожестью России с империей зла: по его словам, звездные войны всегда были сказкой для детей.

— А сказки — это поучительные истории, где добро борется со злом, — убежден Марк.

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Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли и свободы. Самое время объединиться и помочь Украине выстоять в этой войне с империей зла.

Лиев Шрайбер собирает гуманитарную и медицинскую помощь для Украины. Он основал благотворительный проект BlueCheck Ukraine, уже успел побывать в освобожденных городах Киевской области, еще и волонтерил во Львове.

За это время он помог эвакуировать более 20 тысяч детей-сирот из интернатов и детских домов, а также помог 700 семьям.

Не стоит в стороне и известная певица и актриса Барбара Стрейзанд. Женщина стала послом организации United24 в направлении Медицинская помощь.

Свое желание помогать украинцам объясняет просто: ее бабушка и дедушка переехали в США из Украины. Сама она с восхищением говорит, что стойкость и мужество украинского народа стали настоящим вдохновением для всех, кто работает над сохранением демократии и борется с авторитаризмом.

У вас и вашей страны есть моя полная поддержка, — говорит актриса.

Сейчас она работает над привлечением людей в программу 24 000 Friends of Ukraine. Цель — ежемесячно собирать с пользователей $24, которые затем пойдут на медицинскую помощь.

Поддержку выразила и группа Imagine Dragons, выступающая с украинским флагом и устраивающая благотворительные инициативы. В июле группа стала послом United24 — музыканты собрали средства на кареты скорой помощи.

Конечно, с начала полномасштабной войны группа отменила все концерты в России.

И не только певцы и актеры поддерживают и помогают Украине: модный бренд Balenciaga во главе с креативным директором модного дома Демна также стал послом United24. Они собирают деньги для помощи украинским беженцам.

А еще бренд создал свитшот, посвященный Украине: на одежде разместили наш флаг и фразу Слава Украине!

Помочь Украине может каждый из нас, ускорить нашу победу можно не только донатами или закупками оружия! А вот как это сделать — читай в нашем материале.

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