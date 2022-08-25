От тегов в Twitter до контроля органов местных властей: 24 способа поддержать Украину во время войны

Украинцы отличаются от других наций своей инициативностью. Они не ждут, пока им “сверху” придут указания, а сами объединяются и делают мощные вещи для своей страны.

Руководитель коммуникаций инициативы Transparency International Ukraine Олеся Коваль поделилась с УП. Жизнь 24 способами, как поддержать Украину во время войны.

Подготовиться к зиме (читай, как подготовить частный дом и квартиру к холодам).

Стать IT-воином независимо от того, профессионал ты или новичок (присоединиться можно по ссылке).

Распространять правду в Instagram, Facebook, TikTok.

Тегать иностранных чиновников и медиа в своих твитах о ситуации в Украине.

Распространять украинскую культуру за рубежом (в этом помогут бесплатные мультиязыковые онлайн-курсы от EdEra и видео и книги от Ukraїner ).

и видео и книги от ). Выходить на мирные митинги.

Выводить свой бизнес на международный рынок (узнай полезные советы от портала Дія.Бізнес и Укрпочты).

Пройти курсы первой домедицинской помощи.

Учиться, учиться и еще раз учиться (запишись на онлайн-курсы на платформах Prometheus, EdEra, Coursera, читай книги, посещай познавательные вебинары и т.д.).

Заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.

Сообщать о коррупции (читай инструкцию, как это сделать).

Интересоваться в Prozzoro, честно ли проводят тендеры в твоей общине (в случае выявления нарушений сообщить DOZZORO).

Львовский Оборонный Кластер производит бесплатные бронежилеты для украинцев. Читай, как работают волонтеры и как можно их поддержать.

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