От тегов в Twitter до контроля органов местных властей: 24 способа поддержать Украину во время войны

Украинцы отличаются от других наций своей инициативностью. Они не ждут, пока им “сверху” придут указания, а сами объединяются и делают мощные вещи для своей страны.
Руководитель коммуникаций инициативы Transparency International Ukraine Олеся Коваль поделилась с УП. Жизнь 24 способами, как поддержать Украину во время войны.
Львовский Оборонный Кластер производит бесплатные бронежилеты для украинцев. Читай, как работают волонтеры и как можно их поддержать.
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