Зима близко: как эффективно подготовить частный дом и квартиру к зимним холодам

В этом году украинцы могут почувствовать себя персонажами культового сериала Игра престолов.

Не только потому, что мы должны отбиваться от нечисти в виде российских оккупантов, но и потому, что зима 2022 обещает быть тяжелой и холодной.

Украине прогнозируют непростой отопительный сезон. Это связано с дефицитом энергоносителей.

Мы не советуем надеяться на глобальное потепление и предлагаем уже сейчас позаботиться о том, чтобы твой дом был готов встретить зимний холод.

Как подготовить дом в Украине к зиме, объяснил глава ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк.

Как подготовить к зиме частный дом?

Индивидуальная застройка обычно не подключена к центральной системе отопления, поэтому там обогревают дом в основном автономными газовыми или электрическими системами.

Поскольку ситуация с подобными энергоресурсами достаточно сложная и нестабильная, зимой данный вид отопления может быть очень дорогим.

Поэтому, если есть возможность и структура здания позволяет, Святослав Павлюк советует кое-что добавить, а именно — автономный твердотопливный котел.

Он станет резервным топливным оборудованием дома. В случае дефицита топлива всегда можно найти твердотопливную раскопку и обогреть дом.

Альтернативный обогрев: тепловые насосы, солнечные батареи

Европейские и мировые тенденции двигают нас к использованию альтернативных, природных возобновляемых источников энергии.

Речь идет о максимальном использовании солнечных батарей, ветряных генераторов и отопления через тепловые помпы.

Тепловая помпа — это устройство, которое перекачивает тепло из окружающей среды в дом. Их эффективно используют для обогрева частных домов.

Такой насос не генерирует энергию, а перекачивает ее из окружающей среды.

То есть, на затраченный киловатт-час электрической энергии ты получишь от трех до четырех киловатт-часов тепловой.

Если поле для альтернативных видов обогрева в частных домах достаточно большое, то для многоэтажек вариантов не так уж и много.

К примеру, для них тоже существуют помпы, но они слишком дорогие и требуют долговременной установки.

А как насчет солнечных панелей?

Казалось бы, хорошая идея: установить солнечные панели на балконах дома и не беспокоиться за отопительный сезон. Однако не все так радужно.

Мощность, потребляемую многоэтажным домом, обеспечить только за счет солнечных панелей на балконе невозможно.

Тем временем до отопительного сезона осталось всего два с половиной месяца. Какие варианты для многоквартирного дома остались?

Как подготовить многоквартирный дом?

Доступным альтернативным обогревателем в доме с централизованным отоплением является электрическая батарея, электрический пол с подогревом и т.д.

Однако перед покупкой нужно учесть состояние проводки в здании, чтобы не спровоцировать пожар.

Конечно, такая техника не очень спасет от холода, если все тепло будет уходить на улицу. Для того чтобы минимизировать потерю тепла, нужно подготовить свою “крепость”.

Делаем дом энергоэффективным

Утепляем дверь и окна монтажной пеной, минеральной ватой или другим изоляционным материалом. Знакомимся с соседями и утепляем общую дверь в подъезд или на этаж. Утепляем трубы, идущие по подвалам и на крыше. Проверяем арматуру регулировки на входе.

Если у тебя нет индивидуального теплового пункта, нужно проверить задвижки, чтобы они работали, а также выяснит, кто их может регулировать.

Эти меры помогут повысить энергоэффективность дома и минимизировать потери тепла. Таким образом зима 2022 будет не такой суровой для тебя и твоей семьи.

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