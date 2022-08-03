Зима близько: як ефективно підготувати приватний будинок та квартиру до зимових холодів

Цьогоріч українці можуть відчути себе персонажами культового серіалу Гра престолів.

Не тільки тому, що ми мусимо відбиватися від нечисті у вигляді російських окупантів, а й тому, що зима 2022 обіцяє бути важкою та холодною.

Україні прогнозують непростий опалювальний сезон. Це пов’язано з дефіцитом енергоносіїв.

Ми не радимо сподіватися на глобальне потепління та пропонуємо вже зараз подбати про те, щоб твоя оселя була готова зустріти зимовий холод.

Як підготувати дім в Україні до зими, пояснив очільник асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк.

Як підготувати до зими приватний будинок?

Індивідуальна забудова зазвичай не підключена до центральної системи опалення, тож там обігрівають оселю переважно автономними газовими або електричними системами.

Оскільки ситуація з подібними енергоресурсами досить складна і нестабільна, взимку цей вид опалення може бути надто дорогим.

Тому, якщо є така можливість і структура будівлі дозволяє, Святослав Павлюк радить дещо додати, а саме — автономний твердопаливний котел.

Він стане резервним паливним обладнанням будинку. В разі дефіциту палива завжди можна знайти твердопаливну розкопку й обігріти дім.

Альтернативний обігрів: теплові помпи, сонячні батареї

Європейські та світові тенденції рухають нас до використання альтернативних, природних відновлюваних джерел енергії.

Йдеться про максимальне використання сонячних батарей, вітряних генераторів і опалення через теплові помпи.

Теплова помпа — це пристрій, який перекачує тепло з навколишнього середовища в будинок. Їх часто ефективно використовують для обігріву приватних будинків.

Така помпа не генерує енергію, а перекачує її з навколишнього середовища.

Тобто на затрачену кіловат-годину електричної енергії ти отримаєш від трьох до чотирьох кіловат-годин теплової.

Якщо поле для альтернативних видів обігріву в приватних будинках досить велике, то для багатоповерхівок варіантів не так і багато.

До прикладу, для них теж існують такі помпи, але вони надто дороговартісні й потребують довготривалого встановлення.

А як щодо сонячних панелей?

Здавалось би, гарна ідея: встановити сонячні панелі на балконах будинку й не перейматися за опалювальний сезон. Однак не все так райдужно.

Потужність, яку споживає багатоповерховий будинок, забезпечити лише сонячними панелями на балконі неможливо.

Тим часом до опалювального сезону лишилося всього два з половиною місяці. Які ж варіанти для багатоквартирного будинку лишилися?

Зима 2022: як підготувати багатоквартирний будинок?

Доступним альтернативним обігрівачем в оселі з централізованим опаленням є електрична батарея, електрична підлога з підігрівом тощо.

Перед покупкою треба зважити на стан проводки у будівлі, щоб не спровокувати пожежу.

Звісно, така техніка не дуже врятує від холоду, якщо все тепло тікатиме на вулицю. Щоб мінімізувати втрату тепла, треба підготувати свою “фортецю”.

Робимо дім енергоефективним

Утеплюємо двері й вікна монтажною піною, мінеральною ватою або іншим ізоляційним матеріалом. Знайомимося з сусідами й утеплюємо загальні двері в під’їзд чи на поверх. Утеплюємо труби, що йдуть по підвалах і на даху. Перевіряємо арматуру регулювання на вході.

Якщо у тебе немає індивідуального теплового пункту, треба перевірити засувки, щоб вони працювали, а також з’ясувати, хто їх може регулювати.

Ці заходи ефективно допоможуть підвищити енергоефективність оселі й мінімізувати втрати тепла. Тоді зима 2022-2023 буде не такою суворою для тебе й твоєї родини.

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