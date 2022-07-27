Україна

Дефолт Нафтогазу: як це вплине на українців та чи зможе Україна закупити газ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Липня 2022, 16:35
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