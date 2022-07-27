Дефолт Нафтогазу: як це вплине на українців та чи зможе Україна закупити газ

26 липня стало відомо про дефолт Нафтогазу. Про це йдеться у заяві на сайті компанії. Нафтогаз не виплатив інвесторам $335 млн за одним випуском єврооблігацій і €45 млн відсотків — за іншим.

Ця ситуація виникла через розбіжності між компанією та урядом. У Нафтогазі казали, що компанія має кошти, щоб сплатити борг, проте не отримала схвалення від Кабінету міністрів.

Нафтогаз — державна компанія України, на яку до війни припадало до 10% від усіх доходів бюджету України. Нині, за неофіційними даними, компанія приносить третину доходу у бюджет.

Уряд поставив Нафтогазу завдання — закупити 19 млрд кубів газу. Натомість у компанії казали, що це забагато для країни у воєнному стані, може вистачити й 15 млрд кубів.

— Виходячи з реального падіння обсягів споживання, нам достатньо було б мати у підземках до початку опалювального сезону 15 млрд кубів — це навіть з деяким запасом.

Але уряд встановив найвищу планку — 19 млрд кубів, — пояснював раніше голова компанії Юрій Вітренко в ефірі телемарафону.

Як дефолт Нафтогазу вплине на українців

Минулого року українці мали у сховках 19 млрд кубів. Цього року в уряді хотіли підстрахуватися на випадок проблем з іншими джерелами енергії.

Тож уряд дав завдання Міністерству фінансів домовитися з кредиторами про відтермінування боргу. Якщо цього не зробити, то компанія навряд чи зможе залучити вже погоджене фінансування від ЄБРР на €300 млн на закупівлю того ж газу на зиму.

Тоді постане питання, де українці братимуть газ на опалення домівок узимку.

За нормальних обставин дефолт Нафтогазу не дозволив би йому залучити кредит від ЄБРР, але під час війни правила мають більше винятків.

— Вважаю, що Нафтогазу вдасться отримати кредит ЄБРР. Ситуація така, що ніхто не буде розбиратися, чи був допущений дефолт через неефективність менеджменту. Усе спишуть на війну як головну обставину, — прокоментував виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук для Економічної правди.

Як дефолт Нафтогазу вплине на компанію

— Кредитори можуть судитися з Нафтогазом і вимагати повернення боргів через продаж активів, передусім закордонних, — каже старший аналітик Dragon Capital Денис Саква для Forbes. Але інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса вважає це малоймовірним:

Дефолт буде тимчасовим, і рано чи пізно вони погодять умови реструктуризації, — вважає Фурса.

Ще один ризик для компанії — вірогідність крос-дефолту за всіма трьома випусками єврооблігацій. Аналітики вважають, що дефолт не матиме суттєвих наслідків для платоспроможності компанії.

Результати переговорів Мінфіну з кредиторами Нафтогазу мають стати відомими до 15 серпня.

Українці вже заздалегідь готуються до нового опалювального сезону, тож їх цікавить, чи матимуть вони пільги. Раніше ми розповідали, чи будуть субсидії на опалювальний сезон 2022-23.

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