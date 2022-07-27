Дефолт Нафтогаза: как повлияет на украинцев и сможет ли страна закупить газ на зиму

26 июля стало известно о дефолте Нафтогаза. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Нафтогаз не выплатил инвесторам $335 млн по одному выпуску еврооблигаций и €45 млн процентов — по другому.

Данная ситуация возникла из-за разногласий между компанией и правительством. В Нафтогазе отмечали, что у компании есть средства, чтобы оплатить долг, однако она не получила подтверждения от Кабинета министров.

Нафтогаз — государственная компания Украины, на которую до войны приходилось до 10% всех доходов бюджета Украины. Сейчас, согласно неофициальным данным, компания приносит треть дохода в бюджет.

Правительство поставило Нафтогазу задачу закупить 19 млрд кубов газа. В компании же говорили, что это много для страны, которая находится в военном положении. Будет достаточно и 15 млрд кубов.

— Исходя из реального падения объемов потребления, нам достаточно было бы иметь в хранилищах к началу отопительного сезона 15 млрд кубов — даже с некоторым запасом.

Но правительство установило самую высокую планку — 19 млрд кубов, — объяснял ранее глава компании Юрий Витренко в эфире телемарафона.

Как дефолт Нафтогаза повлияет на украинцев

В прошлом году украинцы имели в хранилищах 19 млрд кубов газа. В этом году в правительстве хотели подстраховаться на случай проблем с другими источниками энергии.

Поэтому правительство дало задачу Министерству финансов договориться с кредиторами об отсрочке долга. Если этого не сделать, компания вряд ли сможет привлечь уже согласованное финансирование от ЕБРР на €300 млн на закупку того же газа на зиму.

Тогда встанет вопрос, где украинцы будут брать газ на отопление домов зимой.

При нормальных обстоятельствах дефолт Нафтогаза не позволил бы ему привлечь кредит от ЕБРР, но во время войны правила имеют больше исключений.

— Считаю, что Нафтогазу удастся получить кредит ЕБРР. Ситуация такова, что никто не будет разбираться, был ли допущен дефолт из-за неэффективности менеджмента. Все спишут на войну как главное обстоятельство, — прокомментировал исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук для Экономической правды.

Как дефолт Нафтогаза повлияет на компанию

— Кредиторы могут судиться с Нафтогазом и потребовать возврата долгов из-за продажи активов, прежде всего зарубежных, — говорит старший аналитик Dragon Capital Денис Саква для Forbes. Но инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса считает это маловероятным:

Дефолт будет временным, и рано или поздно они согласуют условия реструктуризации, — считает Фурса.

Еще один риск для компании — вероятность кросс-дефолта по всем трем выпускам еврооблигаций. Аналитики считают, что дефолт не будет иметь существенных последствий для платежеспособности компании.

Результаты переговоров Минфина с кредиторами Нафтогаза должны стать известны до 15 августа.

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