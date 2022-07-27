Технічний дефолт Нафтогазу та підвищення курсу долара. Тимофій Милованов про економічну ситуацію в країні

Українська економіка має важливе значення під час воєнного стану. Зараз їй приділяється багато уваги й уряд намагається стимулювати її розвиток. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів про економічну ситуацію в країні.

На початку воєнного стану в Україні був різний курс долара: офіційний — заморожений НБУ та неофіційний — в обмінниках. НБУ підвищив курс долара до гривні. Експерт розповів, як вплине на економіку один ринковий курс.

Милованов каже, що подвійний курс — поганий для економіки, адже не вистачає грошей у бюджеті. Витрачали більше на армію, людей, підтримку інфраструктури, а податків отримували менше. Тому НБУ змушений був підвищити курс відповідно до ринкового.

— Різниця покривалася боргами, які Україна запозичує на світовому ринку, а також друкарським верстатом. Фізичного друкування грошей немає — це монетизація грошей через НБУ. Тобто в економіці стає більше грошей, а сама економіка виробляє менше, тому відбувається тиск на курс, — каже Милованов.

Через підняття курсу долара на українських прилавках зменшиться кількість імпортних товарів, а їх ціна зросте. Також експерт наголошує, що з різними товарами буде різна ситуація.

Економічна ситуація в українських компаніях

Нафтогаз оголосив технічний дефолт через те, що не може виплатити 350 млн єврооблігацій. Укравтодор та Укренерго теж планують перенести виплати кредиторам на кілька років, щоб не погіршити свій стан.

— Дуже важливо, щоб усе юридично й технічно було правильно оформлено. Щоб більшість кредиторів погодилася на відтермінування. У такому випадку це не дефолт, а реструктуризація. Зараз компанії цим займаються, — каже Милованов.

Тимофій Милованов про дефолт Нафтогазу

Щодо ситуації з Нафтогазом Милованов вважає, що це неузгодженість політики між урядом і Нафтогазом.

— Можливо, це навіть більш негативний симптом для ринку, ніж технічне відтермінування без погодження кредиторів. Адже це показує, що у Нафтогазу й уряду різні точки зору, — каже експерт.

За словами Милованова, для держбюджету у поточний період це може бути позитивом, адже у Нафтогазу залишиться більше грошей. Але у довгостроковій перспективі компанії може бути складно у майбутньому залучати кошти на проекти розвитку.

Через такі зміни в економіці України люди бояться інфляції. Раніше ми розповідали про інфляцію в Україні 2022, а також її причини та шляхи подолання.

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