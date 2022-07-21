Офіційний курс долара зріс на 25%: чому НБУ запровадив такі зміни та як це вплине на українців

Від початку повномасштабного вторгнення курс долара в Україні в обмінниках зріс чи не до 40 грн. Попри те, що офіційний курс був заморожений Нацбанком на рівні 29,25 грн, спекулянти продавали валюту набагато дорожче.
Сьогодні, 21 липня, Національний банк України скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25%. Тобто тепер долар США зріс у ціні офіційно, й курс від НБУ становить 36,56 грн/$.
Як пояснюють в НБУ, це було зроблено для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.
— Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи.
Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.
Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.
Офіційний курс долара НБУ зафіксував на рівні 36,56 грн/$. У банках та обмінниках придбати валюту можна за ціною 37 грн/$.
А от якщо ти хочеш продати валюту, в банках тобі запропонують 36,3 грн/$, а в обмінниках 36,7 грн/$.
У НБУ наголошують: корекція офіційного курсу гривні матиме обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін. Фіксація офіційного курсу дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.
Проте це має відбуватися у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) без права дострокового розірвання.
Проте це має відбуватися у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) без права дострокового розірвання.
Долар США сильно зміцнився у світовій економіці. Вперше за 20 років курс долара зрівнявся з євро. Раніше ми розповідали, чому це сталося.
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