Офіційний курс долара зріс на 25%: чому НБУ запровадив такі зміни та як це вплине на українців

Від початку повномасштабного вторгнення курс долара в Україні в обмінниках зріс чи не до 40 грн. Попри те, що офіційний курс був заморожений Нацбанком на рівні 29,25 грн, спекулянти продавали валюту набагато дорожче.

Сьогодні, 21 липня, Національний банк України скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25%. Тобто тепер долар США зріс у ціні офіційно, й курс від НБУ становить 36,56 грн/$.

Чому зріс курс долара

Як пояснюють в НБУ, це було зроблено для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

— Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи.

Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Читати на тему На Україну чекає значна інфляція? Як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів про емісію та ріст інфляції в Україні під час війни.

Чим допоможе економіці новий курс долара

Насамперед новий курс долара в Україні допоможе підвищити конкурентоспроможність українських виробників, збільшити приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами. Також це зблизить курсові умови для різних груп бізнесу та населення. Мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та стабілізує очікування. Підтримає стійкість економіки в умовах війни.

Курс долара в обмінниках сьогодні

Офіційний курс долара НБУ зафіксував на рівні 36,56 грн/$. У банках та обмінниках придбати валюту можна за ціною 37 грн/$.

А от якщо ти хочеш продати валюту, в банках тобі запропонують 36,3 грн/$, а в обмінниках 36,7 грн/$.

Чи зростуть ціни через новий курс долара

У НБУ наголошують: корекція офіційного курсу гривні матиме обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін. Фіксація офіційного курсу дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.

Додаткові рішення від НБУ

НБУ також дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням її на депозит на строк від трьох календарних місяців.

Проте це має відбуватися у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) без права дострокового розірвання.

Ліміт на зняття валюти у готівці з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів, повідомляють в НБУ.

Зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

А також установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

Долар США сильно зміцнився у світовій економіці. Вперше за 20 років курс долара зрівнявся з євро. Раніше ми розповідали, чому це сталося.

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