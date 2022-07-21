Официальный курс доллара вырос на 25%: почему НБУ изменил курс и как это повлияет на украинцев

С начала полномасштабного вторжения курс доллара в Украине в обменниках вырос почти до 40 грн. Несмотря на то, что официальный курс был заморожен НБУ на уровне 29,25 грн, спекулянты продавали валюту гораздо дороже.

Сегодня, 21 июля, Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на 25%. То есть теперь доллар США вырос официально в цене, а курс от НБУ составляет 36,56 грн/$.

Почему вырос курс доллара

Как объясняют в НБУ, это было сделано для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.

— Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы.

Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны, — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Чем поможет экономике новый курс доллара

В первую очередь, новый курс доллара в Украине поможет повысить конкурентоспособность украинских производителей, увеличить приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами. Это также сблизит курсовые условия для различных групп бизнеса и населения. Минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и стабилизирует ожидания. Поддержит устойчивость экономики в условиях войны.

Курс доллара в обменниках сегодня

Официальный курс доллара НБУ зафиксировал на уровне 36,56 грн/$. В банках и обменниках купить валюту можно 37 грн/$.

А вот если ты хочешь продать валюту, в банках тебе предложат 36,3 грн/$, а в обменниках 36,7 грн/$.

Вырастут ли цены из-за нового курса доллара

В НБУ отмечают: коррекция официального курса гривны будет иметь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. Фиксация официального курса позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине.

Дополнительные решения от НБУ

НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением ее на депозит сроком от трех календарных месяцев.

Однако это должно происходить в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте) без права досрочного расторжения.

Лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней, сообщают в НБУ.

с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней, сообщают в НБУ. Уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте).

на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте). А также установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карточек в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

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