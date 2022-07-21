Официальный курс доллара вырос на 25%: почему НБУ изменил курс и как это повлияет на украинцев

С начала полномасштабного вторжения курс доллара в Украине в обменниках вырос почти до 40 грн. Несмотря на то, что официальный курс был заморожен НБУ на уровне 29,25 грн, спекулянты продавали валюту гораздо дороже.
Сегодня, 21 июля, Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на 25%. То есть теперь доллар США вырос официально в цене, а курс от НБУ составляет 36,56 грн/$.
Как объясняют в НБУ, это было сделано для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.
— Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы.
Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны, — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что жизненно необходимо в условиях войны, — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
Официальный курс доллара НБУ зафиксировал на уровне 36,56 грн/$. В банках и обменниках купить валюту можно 37 грн/$.
А вот если ты хочешь продать валюту, в банках тебе предложат 36,3 грн/$, а в обменниках 36,7 грн/$.
В НБУ отмечают: коррекция официального курса гривны будет иметь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. Фиксация официального курса позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине.
Однако это должно происходить в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте) без права досрочного расторжения.
Однако это должно происходить в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте) без права досрочного расторжения.
Доллар США сильно укрепился в мировой экономике. Впервые за 20 лет курс доллара сравнялся с евро. Ранее мы рассказывали, почему это произошло.
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