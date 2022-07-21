Официальный курс доллара вырос на 25%: почему НБУ изменил курс и как это повлияет на украинцев

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июля 2022, 11:30
НБУ офіційно підняв курс гривні на 25%: усі нововведення від НБУ
Фото: Pexels

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