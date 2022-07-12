Впервые за 20 лет доллар сравнялся с евро: рассказываем, почему и вернет ли европейская валюта свои позиции

Впервые за 20 лет доллар сравнялся с евро и может вырасти. 12 июля обменный курс евро и доллара составляет 1:1. Однако если смотреть по курсу НБУ — $100 все еще равняется €98,5.

Почему курс евро стремительно падает

Еще 8 июля курс евро к доллару был на уровне 1,0159, оставаясь близким к минимуму за два десятилетия. Но почему так вышло? Инвесторы переживают, что из-за войны России в Украине и санкций ЕС Европа столкнется с энергетическим кризисом.

Издание Reuters отмечает, что падение евро до 20-летнего минимума связано с остановкой Северного потока-1. Ведь сейчас проходит ежегодное техническое обслуживание трубопровода. То есть, российский газ сейчас не поставляют в Германию.

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Поэтому инвесторы переживают, что ремонт газопровода может затянуться из-за вторжения России в Украину.

Читать по теме Украину ждет значительная инфляция? Как повлияет на экономику дополнительная печать денег Нацбанком Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук рассказал об эмиссии и росте инфляции в Украине во время войны.

Другой причиной является то, что из-за войны России в Украине европейский регулятор не может агрессивно повышать ставку и противостоять инфляции такими же темпами, как это делает Федеральная резервная система США.

Уровень инфляции в Еврозоне вырос до максимального уровня за всю историю объединения, достигнув в июне 8,6% годовых, пишет Financial Times. Из-за этого евро подешевел более чем на 8% по сравнению с долларом, ранее писал Bloomberg.

Вернет ли евро свои позиции

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс утверждает, что евро может укрепиться только после улучшения Европейской экономической перспективы. А также если возможности для агрессивного повышения процентной ставки в США ослабеют.

Между тем, в украинских обменниках можно приобрести $1 за 37 грн. Ранее мы рассказывали, почему курс доллара стремительно растет и чего ждать.

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