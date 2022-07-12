Впервые за 20 лет доллар сравнялся с евро: рассказываем, почему и вернет ли европейская валюта свои позиции

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 июля 2022, 12:10
Курс долара до євро зрівнявся: причини і чи очікується його подальше зростання
Фото: Pexels

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