Уперше за 20 років долар зрівнявся з євро: розповідаємо, чому та чи поверне європейська валюта свої позиції

Уперше за 20 років долар зрівнявся з євро й може зрости. 12 липня обмінний курс євро та долара становить 1:1. Проте якщо дивитися за курсом НБУ — $100 все ще дорівнює €98,5.

Чому курс євро стрімко падає

Ще 8 липня курс євро до долара був на рівні 1,0159, залишаючись близьким до мінімуму за два десятиліття. Але чому так сталося? Інвестори хвилюються, що через війну Росії в Україні та санкції ЄС Європа постане перед енергетичною кризою.

Видання Reuters зазначає, що падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане з зупинкою Північного потоку-1. Адже зараз проходить щорічне техобслуговування трубопроводу. Тобто російський газ зараз не постачають в Німеччину.

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Тож інвестори хвилюються, що ремонт газопроводу може затягнутися через вторгнення Росії в Україну.

Читати на тему На Україну чекає значна інфляція? Як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів про емісію та ріст інфляції в Україні під час війни.

Іншою причиною є те, що через війну Росії в Україні європейський регулятор не може агресивно підвищувати ставку та протистояти інфляції такими ж темпами, як це робить Федеральна резервна система США.

Рівень інфляції в Єврозоні зріс до максимального рівня за всю історію об’єднання, сягнувши у червні 8,6% річних, пише Financial Times. Через це євро подешевшав на понад 8% проти долара, раніше писав Bloomberg.

Чи поверне євро свої позиції

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс стверджує, що євро може зміцнитися тільки після того, як покращиться Європейська економічна перспектива. А також якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в США ослабнуть.

Тим часом в українських обмінниках можна придбати $1 за 37 грн. Раніше ми розповідали, чому курс долара стрімко росте та чого чекати.

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