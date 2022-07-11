37 гривень за долар в обмінниках: чому курс стрімко летить вгору

Курс в банках та деяких обмінниках сягнув вже 37 гривень за долар. Тому перша заступниця Голови Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла про зростання курсу долара в обмінниках та пояснила, що очікувати українцям.

Коливання готівкового курсу зумовлюється цілою низкою чинників, зокрема впливають і психологічні настрої населення.

Наразі офіційно інфляція складає 21%, а збереження населення у національній валюті лишаються незахищеними.

Готівковий ринок не завжди керується раціональними чинниками. Проте є надія, що комерційні банки будуть підвищувати ставки, що дасть населенню вберегти свої гривневі заощадження.

Зараз також дивляться

До класичного ринкового ціноутворення на безготівковому валютному ринку наразі перейти неможливо, оскільки попит на валюту на міжбанківському ринку суттєво перевищує пропозицію.

Для того, щоб переходити поступово до якогось ринкового ціноутворення, потрібні передумови, такі як повернення мит і податків на імпорт. Таким чином за обмеження пропозиції валюти, попит на неї має дещо зменшитися.

Читати на тему Долар зрівняється з євро? Що відбувається з курсом валют в Україні Розповідаємо про курс долара в Україні та як він зміниться найближчим часом.

Зараз у нас обмежені прибутки від експорту, що було основним надходженням валюти в країну. Попри це ми отримуємо суттєву міжнародну допомогу, але її все ж таки недостатньо, щоб збалансувати сьогоднішній ринок.

Крім того, експерти припускають, що на Україну може чекати значна інфляція. Читай, як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!