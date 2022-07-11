Украина

37 гривен за доллар в обменниках: почему курс стремительно летит вверх

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 июля 2022, 22:30

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Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
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