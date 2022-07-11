37 гривен за доллар в обменниках: почему курс стремительно летит вверх

Курс в банках и некоторых обменниках уже достиг 37 гривен за доллар. Поэтому первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала о росте курса доллара в обменниках и объяснила, чего ожидать украинцам.

Колебание наличного курса предопределяется целым рядом факторов, в том числе влияют и психологические настроения населения.

Пока официально инфляция составляет 21%, а сбережения населения в национальной валюте остаются незащищенными.

Наличный рынок не всегда руководствуется рациональными факторами. Однако есть надежда, что коммерческие банки будут повышать ставки, что позволит населению уберечь свои гривневые сбережения.

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К классическому рыночному ценообразованию на безналичном валютном рынке перейти пока невозможно, поскольку спрос на валюту на межбанковском рынке существенно превышает предложение.

Для того чтобы переходить постепенно к какому-либо рыночному ценообразованию, нужны предпосылки, такие как возврат пошлин и налогов на импорт. Таким образом, при ограничении предложения валюты, спрос на нее должен несколько уменьшиться.

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Сейчас у нас ограничены доходы от экспорта, что являлось основным поступлением валюты в страну. Несмотря на это, мы получаем существенную международную помощь, но ее все же недостаточно, чтобы сбалансировать сегодняшний рынок.

Кроме того, эксперты предполагают, что Украину может ожидать значительная инфляция. Читай, как повлияет на экономику дополнительная печать денег Нацбанком.

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