Підвищити курс долара на 25%: яких цін на харчі та пальне очікувати українцям та що означає новий курс валют

Уперше з початку повномасштабної війни Національний банк підвищив офіційний курс. І одразу — аж на 7 грн. За цим курсом закуповують увесь імпорт: ліки, техніку, харчі та пальне. Чого очікувати від курсу, чи бути здорожчанню продуктів попиту та яка ситуація на продовольчому ринку зараз?

Досі увесь імпорт в Україну завозили за офіційним фіксованим курсом — 29 грн 50 коп. Його Нацбанк не змінював з початку повномасштабної війни. Але вчора підвищив одразу на 25%.

Виконавчий директор мережі магазинів техніки Олексій Зозуля побоюється, що ціни зростуть значно, і це вдарить по гаманцях кожного.

Як зміняться ціни після цього рішення — це зовсім інша історія, і я побоююсь, що там зміни будуть досить радикальними. Який це буде відсоток, ми можемо тільки очікувати найближчими днями.

В одній із великих мереж, яка самостійно імпортує продукти, повідомили: через новий курс увесь імпорт здорожчає на 25%. Сюди входять і продукти харчування, автомобілі, ліки, побутова хімія, побутові речі.

Чи є щось хороше у цьому?

Навіть італійські макарони тепер можуть подорожчати на чверть — пропорційно до здорожчання валюти, за якою їх купують. Зате українські будуть значно привабливіші — купуючи їх, ми сприятимемо зміцненню гривні!

Менше імпорту — менший попит на валюту, а отже, тиск на курс. Щоправда, не все можна замінити вітчизняним. Через навалу російських військових навіть сіль на полицях магазинів не наша.

Але й українське може подорожчати, якщо ціни вкотре підвищать на пальне — його подорожчання впливає на всі ціни.

Аналітики ринку пального кажуть: подорожчає воно лише для гуртових покупців. А ось на стелажах ціни не зміняться, бо і нинішні — зависокі. Наприкінці місяця оператори збиралися знизити їх, але тепер цього не станеться.

Очікували, що ціна на дизпальне впаде на 8-10 грн, на бензин — до 5 грн на літрі, але тепер подорожчання курсу забере надлишок маржі у трейдерів.

Стримати свої апетити доведеться й імпортерам товарів, щоб не втратити покупців, переконані експерти.

Директор інвестиційної компанії Тарас Козак впевнений: панікувати все ж не варто, бо ставити космічні ціни ніхто не наважиться.

Це у нас конкурентне середовище, імпортерів багато, то вони не зможуть далі підвищувати ціни. Думаю, що ціни на імпортні товари не суттєво зростуть.

Рішення Нацбанку фахівці вважають вимушеним, тримати далі штучний курс — занадто дорого. Запас міцності Нацбанку вичерпувався і підтримувати курс на рівні 29 він уже не міг, це дуже радикально зменшувало його резерви.

Занижений курс бив по наших експортерах, які змушені були за ним здавати весь свій валютний виторг. Через це багато хто притримував долари. Тепер валюти в країні може побільшати, а це сприятиме укріпленню гривні.

Курс в обмінниках найближчим часом таки може підскочити, але фахівці попереджають, це — спекуляція і паніка.

Якщо ж наші порти розблокують, більше продукції продаватимуть за кордоном. Це наситить ринок валютою, а отже, відчутно укріпить гривню. Залежатиме курс і від фінансової допомоги Заходу, та передусім — від наших Збройних сил. Успіхи на фронті зміцнюватимуть економіку і сприятимуть стабільності гривні.

Що ж зараз буде з зерном, яке заблоковане та не може виїхати на експорт, ми розповідали раніше.

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