Україна

Підвищити курс долара на 25%: яких цін на харчі та пальне очікувати українцям та що означає новий курс валют

Вікторія Мельник, практикантка сайту Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 22 Липня 2022, 14:30

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