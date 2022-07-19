Відчутний дефіцит: наскільки в Україні виросли ціни на продукти

Ціни на продукти в Україні й далі зростають. Здорожчало майже усе, навіть соціально значущі харчі, такі як хліб, макарони, олія.

Єдине, що подешевшало за останні місяці – яйця. Аж на третину. Економіст Олег Пендзин пояснює, що це зумовлено тим, що кури продовжують нестись не дивлячись на те, що експорт припинився.

Таким чином величезний обсяг виробництва потрапляє на достатньо маленький ринок.

Через заблоковані російськими окупантами порти наші аграрії не мають змоги вивозити продукцію на експорт, і це стримує ціни на українське на наших прилавках. Та попри це ціни все одно трохи зростають.

Зараз також дивляться

Та найвідчутніше по кишені б’ють ціни на овочі. Попри те, що вже в усіх регіонах збирають свіжий урожай, вартість їх удвічі вища, ніж торік.

Економіст Євген Дубогриз говорить, що найбільший вплив на таке зростання здійснюють ціни на паливо.

Ми не можемо впливати на його ціну. Бо якщо паливо в Європі коштує два євро, то у нас воно дешевше не буде.

Однак лідерами у подорожчанні стали саме овочі, ціни на які вперто деруться вгору попри новий урожай. Огірки, томати, картопля, морква, – усе це подорожчало на 50-80 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Тим часом у нашій овочевій столиці на тимчасово окупованій Херсонщині городину продають за копійки. Вирощене за безцінь росіяни забирають у фермерів і вивозять у Крим. А довезти херсонську городину до нас – поки неможливо. Тож дефіцит відчутний.

А ось м’ясо здорожчало найменше. Курятина додала в ціні десять відсотків, свинина – на шість, а яловичина навіть подешевшала. Одна з продавчинь розповідає, що якби люди брали, то воно б і дорожче було, а так ціна менша.

Однак декому можуть бути не по кишені й найпростіші продукти. Тому читай, де отримати гуманітарну допомогу в Києві.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!