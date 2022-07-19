Ощутимый дефицит: насколько в Украине выросли цены на продукты

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Подорожало почти все, даже социально значимые продукты, такие как хлеб, макароны, масло.

Единственное, что подешевело за последние месяцы – яйца. На целую треть. Экономист Олег Пендзин объясняет, что это обусловлено тем, что куры продолжают нестись несмотря на то, что экспорт прекратился.

Таким образом, огромный объем производства попадает на достаточно маленький рынок.

Из-за заблокированных российскими оккупантами портов наши аграрии не могут вывозить продукцию на экспорт, и это сдерживает цены на украинское на наших прилавках. Но, несмотря на это, цены все равно немного растут.

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Но наиболее ощутимо по карману бьют цены на овощи. Несмотря на то, что уже во всех регионах собирают свежий урожай, стоимость их вдвое выше, чем в прошлом году.

Экономист Евгений Дубогрыз говорит, что наибольшее влияние на такой рост оказывают цены на топливо.

Мы не можем влиять на его цену. Так как если топливо в Европе стоит два евро, то у нас оно дешевле не будет.

Однако лидерами в подорожании стали именно овощи, цены на которые упорно карабкаются вверх, несмотря на новый урожай. Огурцы, томаты, картофель, морковь – все это подорожало на 50-80 процентов по сравнению с прошлым годом.

Тем временем в нашей овощной столице на временно оккупированной Херсонской области овощи продают за копейки. Выращенное по дешевке россияне забирают у фермеров и вывозят в Крым. А довезти херсонские овощи до нас – пока невозможно. Так что дефицит ощутим.

А вот мясо подорожало меньше. Курятина прибавила в цене десять процентов, свинина – на шесть, а говядина даже подешевела. Одна из продавщиц рассказывает, что если бы люди брали, то оно бы и дороже было, а так цена меньше.

Однако некоторым могут быть не по карману и самые простые продукты. Потому читай, где получить гуманитарную помощь в Киеве.

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