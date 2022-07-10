Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні

На вартість овочів та фруктів впливають багато чинників, зокрема й сезонність та погодні умови. Нині в Україні змінились ціни на набір продуктів для салату: огірки, помідори, перець тощо.
Видання AgroTimes проаналізувало, що відбувається на фруктово-овочевому ринку сьогодні.
Зараз почався сезон масового збору помідорів, тож ціна на них різко впала на 39%. А ось похолодання не сподобалось теплолюбним огіркам, які одразу подорожчали на 25%.
Червоні томати на львівському ринку Шувар за три дні подешевшали з 37 грн/кг до 23 грн/кг. Хоча на гуртових ринках Закарпаття їх можна знайти по 10-20 грн/кг.
Рожеві томати у Львові коштують дорожче — по 55 грн/кг.
А ось ціни на інші овочі:
Фото: Pexels
Вартість фруктів на ринках України теж змінилась:
За даними Нацбанку України, інфляція вже перетнула позначку в 20%. Вартість споживчого кошику українців теж зросте — до 30%. Читай, чому ростуть ціни в Україні.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!