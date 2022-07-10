Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні

На вартість овочів та фруктів впливають багато чинників, зокрема й сезонність та погодні умови. Нині в Україні змінились ціни на набір продуктів для салату: огірки, помідори, перець тощо.

Видання AgroTimes проаналізувало, що відбувається на фруктово-овочевому ринку сьогодні.

Ціни на овочі в Україні

Зараз почався сезон масового збору помідорів, тож ціна на них різко впала на 39%. А ось похолодання не сподобалось теплолюбним огіркам, які одразу подорожчали на 25%.

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Червоні томати на львівському ринку Шувар за три дні подешевшали з 37 грн/кг до 23 грн/кг. Хоча на гуртових ринках Закарпаття їх можна знайти по 10-20 грн/кг.

Рожеві томати у Львові коштують дорожче — по 55 грн/кг.

А ось ціни на інші овочі:

Огірки — подорожчали з 12 грн/кг до 15-17 грн/кг

Білоголова капуста — подешевшала на 14% (до 20-27 грн/кг)

Молода картопля — 15 грн/кг

Молода ріпчаста жовта цибуля — 25-26 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Білий кубовидний перець — 65 грн/кг

Червоний кубовидний перець — 85 грн/кг

Кабачки — 12 грн/кг

Солодка кукурудза — подешевшала на 25% (20 грн/качан)

Цвітна капуста — 25 грн/кг

Броколі — 35-50 грн/кг

Ціни на фрукти в Україні

Вартість фруктів на ринках України теж змінилась:

Лохина — подешевшала з 290-300 грн/кг до 180-230 грн/кг

Ожина — 250 грн/кг

Малина — 150 грн/кг

Жимолость — 120 грн/кг

Черешня — 45-60 грн/кг

Вишня — 25 грн/кг

Персики — 30 грн/кг

Абрикоси — 35-55 грн/кг

Кавун — 26 грн/кг

За даними Нацбанку України, інфляція вже перетнула позначку в 20%. Вартість споживчого кошику українців теж зросте — до 30%. Читай, чому ростуть ціни в Україні.

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