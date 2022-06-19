Які продукти здорожчають найбільше та чи відчуєш ти інфляцію на своєму гаманці

Нині українці стурбовані ймовірним здорожчанням товарів на українському ринку через військове вторгнення Росії. Та чи справді це пов’язані речі та чи відчують українці спад купівельної спроможності?

Про це детальніше розповів член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин.

За оцінками Нацбанку України, цього року інфляція досягне 20%. Вартість споживчого кошику українців теж зросте — до 30%.

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Чого очікувати від цін на харчові продукти?

За словами економіста, якщо проаналізувати звичний український борщовий набір, то зростання є дуже суттєвим — до 50%. Хліб подорожчав на 20%, а м’ясні та молочні продукти додали в ціні від 15% до 18%.

Таке значне зростання цін за період шести місяців неабияк вдарило по кишенях українців.

Ситуація ускладнюється й тим, що значна частина українців втратила робочі місця через війну з Росією. За оцінками Міжнародної організації праці, Україна втратила близько 4,8 млн робочих місць. А це, як зазначає Пендзин, — близько 27% від загального ринку праці.

Коли чекати на падіння купівельної спроможності?

У цьому питанні експерт більш оптимістичний. На щастя, в більшості українських господинь досі присутня культура консервацій та зберігання продуктів на зимовий період. Також цьогоріч збільшилися масиви посівів та засаджень харчовими культурами. Тож продовольчої проблеми в Україні не виникне.

— Швидше за все, нам доведеться відмовитися від якихось дороговартісних продуктів, проте на столах українських родин буде вдосталь вітчизняних харчів та консервацій.

Цього літа варто очікувати на здорожчання цукру, оскільки наближається сезон варення. Також можна очікувати підняття цін на хліб та крупи.

Це пов’язано з тим, що нині ціна на зовнішньому ринку на зерно практично удвічі більша, аніж на внутрішньому ринку. Тож, коли відкриються та запрацюють на експорт порти, ціни на цих двох ринках почнуть зрівнюватися.

Попри це, ціни будуть адекватними для громадян України, каже експерт.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни деякі крупи в Україні на вагу золота. Чому здорожчала гречка та чи буде її дефіцит — читай за посиланням.

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