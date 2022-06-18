Дефіцит гречки та рису в Україні: чи справді людям доведеться варити кашу “із сокири”?

З початку повномасштабної війни в Україні гречка на вагу золота. Крупа знову б’є цінові рекорди — понад 80 грн/кг. Та ще й не всюди її знайдеш.

Аналітики пояснюють причину: попри хороший торішній врожай, запаси української гречки майже закінчилися. Бо у війну люди скуповували її кілограмами.

Штучний дефіцит гречки

Цього обсягу мало б вистачити, якби не ажіотажний попит на гречку як до початку війни, так і в перші місяці. Багато родин зробили собі, напевно, річний запас, — розповідає аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

З країн, де популярна гречка, українці їдять її найбільше — до 3-4 кг на рік, коли в інших країнах — лише до 1,5 кг. Раніше багато гречки ми імпортували з країни-агресорки та Казахстану.

Зараз також дивляться

Нині торгівці імпортну крупу практично не завозять, допродують старі запаси й чекають нового вітчизняного врожаю. Попри воєнний стан, багато замінованих полів аграрії посіяли гречки майже, як торік.

Імпортну російську гречку можна замінити литовською чи польською. Там теж її вирощують вдосталь.

Брак рису

Бракуватиме українцям рису — він вже чи не вдвічі зріс у ціні. На Херсонщині та Одещині ми вирощували третину об’ємів крупи, яка була на наших полицях. Нині Херсонщина окупована, а на Одещині вітчизняного врожаю рису буде хіба до 20%.

Решта — імпорт з Індії, Китаю та Пакистану, який раніше завозили до нас морем. Нині українські порти заблоковані, тож логістика складна.

Ситуація з іншими крупами

Інших круп: вівсянки, пшона, пшеничної крупи, а також борошна та українських макаронів буде вдосталь. Зерновими ми завжди забезпечували себе самі. Посівна навіть в умовах війни завершилася з гарними показниками. Вистачить і нам, і на експорт.

Щоправда, ціни можуть дещо вирости через дорожче пальне. Але не потрібно створювати додаткового ажіотажу, скуповувати все поспіль. Адже це лиш спровокує штучний дефіцит, а ціни підскочать ще вище.

Торговельні мережі активно шукають нових постачальників та шляхи доставки. Великого дефіциту не буде. Але й на зменшення цін сподіватися не варто.

Окупація Херсонської та Запорізької областей уже позначилась на українському ринку здорожчанням та нестачею деяких продуктів. Читай, яка ситуація на продовольчому ринку України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!