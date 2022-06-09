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Овочево-фруктовий сезон в Україні: що відбувається на ринку та наскільки болісна втрата херсонської продукції

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 09 Червня 2022, 16:00
Ситуація на продовольчому ринку України - прогноз цін у червні
Фото: Unsplash

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