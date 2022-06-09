Овочево-фруктовий сезон в Україні: що відбувається на ринку та наскільки болісна втрата херсонської продукції

Окупація Херсонської та Запорізької областей уже позначилась на українському ринку здорожчанням та нестачею деяких продуктів. Читай, які регіони зможуть замінити південні овочі та фрукти, як змінились ціни та чи збільшився відсоток імпорту.

Нас завжди виручав Херсон

Продавчиня Галина ділиться, що раніше 70–80% продукції на прилавку займали товари саме з Херсонської та Запорізької областей.

Звичайно, (війна — ред.) вдарила по цінах, адже нас завжди виручав Херсон. Товару завжди було багато, конкуренція була здорова, тому й ціни були дуже низькі на закупках, — розповідає жінка.

Зараз продавці намагаються компенсувати нестачу ранніх овочів та фруктів завдяки імпорту з Єгипту та Туреччини. Ще місяць тому турецькі помідори коштували 120–130 грн/кг, але тепер ціна впала до 85–90 грн/кг, бо налагодили логістичні шляхи й збільшили об’єм поставок.

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Огірки везуть з Рівненщини, картоплю — із Закарпаття, а жовті помідори — з Умані. Але навіть всередині країни фермерам важко збувати свій товар, адже пальне значно подорожчало, та й купити його ще ціла проблема.

Ціни на овочі в Україні — скажені

Покупці незадоволені співвідношенням ціна – якість продукції, але нема чому дивуватись — у привезені товари закладають ціну розмитнення, палива та дороги.

Асортимент на ринку теж дуже змінився. Продавчиня Олена, яка торгує вже 30 років, розповідає, що на прилавках немає ранньої картоплі, адже вона переважно вирощувалась у теплицях Херсонщини. Те саме стосується огірків, помідорів, редиски та моркви.

Нема першого плівкового огірка. У цей час він мав би куштувати 8–15 грн. От у мене зараз стоїть — 55 грн, але ж це не наш, а імпортний, — каже пані Олена.

За її словами, цього сезону ринок дуже впав, адже через війну люди залишились без роботи й грошей.

Що я можу купити?! За 20 грн знижений у ціні помідор та огірок. Більше я не в змозі нічого купити, бо для пенсіонерки це дуже дорого. Людей на ринку мало, вони ходять сюди, як на прогулянку, — скаржиться покупчиня.

Але є й ті, хто спокійно реагує на підвищення цін, адже розуміє, що в країні йде повномасштабна війна.

Чому цінники ростуть

Заступник директора Інституту аграрної економіки Микола Пугачов розповідає, що руйнація інфраструктури, проблеми з ринком паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв призводять до подорожчання логістичних операцій.

Імпорт овочів та фруктів в Україну традиційно здійснювався через морські порти, адже це найдешевший вид транспорту. А зараз у нас залишились лише залізниця та авто. Тож основними постачальниками тепер будуть Румунія, Молдова, Албанія, Сербія, Болгарія.

Ми можемо побачити як загальне здорожчання, так і зменшення цін на окремі продукти за умови більш активного постачання з-за кордону, — пояснює Пугачов.

Наприклад, у другій половині травня в Україну почали більше постачати імпортні помідори та огірки, тож і ціна на них дещо знизилась.

Досить показовим є приклад борщового набору: моркви, буряку та цибулі. За словами пана Миколи, за період повномасштабної війни ціни на ці овочі зросли майже на третину.

Це зростання цін ще обумовлено тим, що в сусідній Польщі, звідки зазвичай постачалися імпортні морква, буряк та цибуля, також закінчуються запаси у сховищах і є дефіцит певної продукції.

Проте це питання вдалося вирішити завдяки імпорту із Сербії, Албанії та Румунії, а також постачанню з Миколаєва та Одеси. Пугачов заспокоює, що загалом за всіма прогнозами в Україні не буде системного дефіциту якихось товарів.

Прогноз цін на продукти за регіонами

До війни в Україні сформувалась регіональна структура виробництва. Традиційно ціни на овочеву продукцію були нижчими в північно-західних областях, оскільки вони багато вирощували, забезпечували себе власними силами й навіть поставляли товари в інші регіони.

На противагу в промислових регіонах: Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі ціни були вищими на 20–40%. Ця тенденція, найімовірніше, збережеться і в майбутньому.

Якщо говорити про західні регіони, то там спостерігатиметься значне підвищення попиту та цін на овочеву продукцію. Це пов’язано з масової міграцією українців через війну.

Цей попит в західних регіонах може бути компенсованим внаслідок імпорту продукції, оскільки значна його частина надходитиме саме звідти, — каже Пугачов.

Загалом Інститут аграрної економіки прогнозує, що в середині червня буде стабілізація на овочевому ринку. Ціни вийдуть на плато і не підвищуватимуться. А вже з серпня, коли почнеться збирання овочевого врожаю, очікується зменшення цін.

Хто може замінити херсонську продукцію

У попередні роки в Україні вироблялось понад 2 млн тонн плодів та ягід і понад 10 млн тонн овочів та баштанних культур.

Понад половина якісних помідорів вирощувалась саме в Херсонській області. Тож ймовірно, що українці відчуватимуть певний дефіцит наших томатів на прилавках до серпня. Водночас імпорт з Молдови, Румунії та інших країн зможе компенсувати нестачу продуктів.

Херсонська область також забезпечувала понад третину українських кавунів. Тому ця втрата буде досить чутлива для нашої країни.

З динями ситуація трохи простіша, адже Херсон постачав їх менш ніж 19%. Тож інші регіони без проблем зможуть покрити цей дефіцит.

Ми поки що робимо обережний прогноз на кавуни й дині. Зростання цін може бути на 20–30% у порівнянні з минулим роком, — розповідає Пугачов.

Щодо Запорізької області, то варто говорити насамперед про мелітопольську черешню. Однак ягоди з Вінниці, Закарпаття, Житомира забезпечили достатню пропозицію на ринку за ціною на рівні минулого року.

Сади перемоги

Усе ж уряд закликає українців садити овочеву продукцію, де тільки можливо в рамках ініціативи Сади перемоги. Так кожен українець може зробити свій внесок у продовольче забезпечення насамперед своєї родини.

Крім того, як зазначає заступник директора Інституту аграрної економіки, на сьогодні Україна також стикається з проблемами кліматичного характеру, які не сприяють збільшенню виробництва овочевої продукції в цьому році.

Попри війну наша держава змогла перелаштувати імпорт, насамперед харчів та ліків, на західні кордони. Читай, що таке критичний імпорт та чи буде продовольча криза в Україні.

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