Твоя паніка підіймає ціни! Гречки вистачить на всіх, або чому дорожчає крупа

Другою після солі у списку “запастися на рік вперед”, очевидно, є гречка. Адже цю зернову культуру змітають з полиць супермаркетів за лічені години.

Такий ажіотаж та надмірний попит українців створюють штучний дефіцит. Це тягне за собою значне підвищення цін. Як виявилося, гречка — одна з найважливіших харчових культур в Україні.

До прикладу, за останні три місяці гречана крупа побила рекордні по вартості, ціна зросла майже вдвічі.

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Ще у березні гречка була 45 грн, а сьогодні вона майже доходить до 100.

Українці ще до початку повномасштабного вторгнення почали запасатися гречкою, а від початку війни попит зріс ще у кілька разів.

Це все результат штучного дефіциту на основі масової паніки, для якої немає причин. Так констатує аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Україна забезпечена гречаною культурою на 85%, а решту 15% ми імпортували з інших країн.

Та й такі високі ціни не зможуть протриматися довго. Вже у вересні, з новим урожаєм культури, ціни значно впадуть, гречки буде цілком вдосталь, що значно зменшить штучний попит.

Темпи посівів цього року значно вищі, тож не виключено, що новий урожай зможе повністю покрити наші потреби й не доведеться імпортувати з інших країн.

Ситуація з бензином сьогодні дещо складніша. У нас досі діють обмеження на кількість бензину для одного авто та стоять величезні черги, а багато заправок просто зачиняються.

Ми склали для тебе список заправок у Києві, де можна купити паливо.