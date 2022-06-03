Твоя паника поднимает цены! Гречки хватит на всех, или почему дорожает крупа

Второй после соли в списке “запастись на год вперед”, очевидно, является гречка. Ведь эту зерновую культуру сметают с полок супермаркетов за считанные часы.

Такой ажиотаж и чрезмерный спрос украинцев создает искусственный дефицит и влечет за собой значительное повышение цен. При этом гречка — одна из важнейших пищевых культур в Украине.

К примеру, за последние три месяца гречневая крупа побила рекорд по стоимости, ее цена выросла вдвое.

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Еще в марте цена гречки была 45 грн, а сегодня она почти доходит до 100.

Украинцы еще до начала полномасштабного вторжения начали запасаться гречкой, а с начала войны спрос вырос еще в несколько раз.

Это результат искусственного дефицита на основе массовой паники, для которой нет причин. Так констатирует аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Украина обеспечена гречневой культурой на 85%, а остальные 15% мы импортировали из других стран.

Да и столь высокие цены не смогут продержаться долго. Уже в сентябре, с новым урожаем культуры, цены значительно упадут, гречки будет достаточно, что значительно уменьшит искусственный спрос.

Темпы посевов в этом году значительно выше, поэтому не исключено, что новый урожай сможет полностью покрыть наши нужды и не придется импортировать из других стран.

Ситуация с бензином сегодня несколько сложнее. У нас все еще действуют ограничения на количество бензина для одного авто, все еще стоят огромные очереди, а многие заправки просто закрываются.

Мы составили тебе список заправок в Киеве, где можно купить топливо.