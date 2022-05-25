Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо

Ни для кого не секрет, что с топливом в стране есть определенные проблемы. Причины для их возникновения разнообразны: от разрушенных вражескими войсками нефтебаза и повышенной потребности в бензине до усложненной логистики из-за боевых действий.

Однако знание не изменит последствия — километровые очереди на АЗС, где сотни украинцев желают заправить свои автомобили. Правда, за дизелем и газом стоит меньше людей.

Как же кому-то удается получить заветное топливо и ездить при необходимости куда угодно? Нет, это точно не волшебство, а простое знание, где можно купить бензин и в каком количестве его продают на разных АЗС. И мы охотно поделимся всем, что знаем.

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Какие правила продажи бензина на заправках в Киеве? Где можно купить бензин и сколько топлива продается в столице в одни руки? Рассказываем дальше.

АЗС КЛО

Компания предлагает своим клиентам приобрести специальные талоны номиналом в 100–150 л топлива, которые можно использовать в течение двух недель.

К тому же всегда можно проверить список работающих заправок на сайте компании.

АЗС ОККО

Сеть заправок позволяет своим клиентам приобрести топливо без талонов. Однако отпускает в одни руки всего по 10 л бензина.

Для приобретения бензина А-95 необходимо иметь только талоны или карты. Кроме того, нужно быть юрлицом.

Проверить расположение ближайшей заправки и наличие топлива можно с помощью интерактивной карты на официальном сайте ОККО.

АЗС БРСМ

Компания предлагает своим клиентам такие же условия, как сеть ОККО. На некоторых АЗС можно купить топливо без талонов. Однако для этого понадобится вдохновение и время, поскольку очереди из желающих будут немалыми.

На карте заправок БРСМ можно проверить, какие АЗС работают и какой вид топлива еще остался в наличии.

АЗС WOG

Сеть заправок имеет схожую политику с предыдущими компаниями и отпускает по 10 л топлива в день в одни руки. Однако для того, чтобы их получить, нужно иметь карту лояльности PRIDE.

По продажам топлива в канистрах у АЗС WOG ограничений нет.

Карта работающих АЗС от ЛУН

Онлайн-сервис ЛУН создал карту с АЗС Okko, Wog и Socar, работающих в Украине. Поэтому теперь можно отслеживать в режиме реального времени, на каких заправках топливо есть в наличии именно в твоем городе.

Виртуальная карта от КГГА

КГГА создала специальную карту, где можно искать заправки разных марок, чтобы найти необходимую.

Воспользоваться ею можно с помощью программы Киев Цифровой или же перейдя по ссылке.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время.