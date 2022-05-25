Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо

Ни для кого не секрет, что с топливом в стране есть определенные проблемы. Причины для их возникновения разнообразны: от разрушенных вражескими войсками нефтебаза и повышенной потребности в бензине до усложненной логистики из-за боевых действий.
Однако знание не изменит последствия — километровые очереди на АЗС, где сотни украинцев желают заправить свои автомобили. Правда, за дизелем и газом стоит меньше людей.
Как же кому-то удается получить заветное топливо и ездить при необходимости куда угодно? Нет, это точно не волшебство, а простое знание, где можно купить бензин и в каком количестве его продают на разных АЗС. И мы охотно поделимся всем, что знаем.
Какие правила продажи бензина на заправках в Киеве? Где можно купить бензин и сколько топлива продается в столице в одни руки? Рассказываем дальше.
Компания предлагает своим клиентам приобрести специальные талоны номиналом в 100–150 л топлива, которые можно использовать в течение двух недель.
К тому же всегда можно проверить список работающих заправок на сайте компании.
Сеть заправок позволяет своим клиентам приобрести топливо без талонов. Однако отпускает в одни руки всего по 10 л бензина.
Для приобретения бензина А-95 необходимо иметь только талоны или карты. Кроме того, нужно быть юрлицом.
Проверить расположение ближайшей заправки и наличие топлива можно с помощью интерактивной карты на официальном сайте ОККО.
Компания предлагает своим клиентам такие же условия, как сеть ОККО. На некоторых АЗС можно купить топливо без талонов. Однако для этого понадобится вдохновение и время, поскольку очереди из желающих будут немалыми.
На карте заправок БРСМ можно проверить, какие АЗС работают и какой вид топлива еще остался в наличии.
Сеть заправок имеет схожую политику с предыдущими компаниями и отпускает по 10 л топлива в день в одни руки. Однако для того, чтобы их получить, нужно иметь карту лояльности PRIDE.
По продажам топлива в канистрах у АЗС WOG ограничений нет.
Онлайн-сервис ЛУН создал карту с АЗС Okko, Wog и Socar, работающих в Украине. Поэтому теперь можно отслеживать в режиме реального времени, на каких заправках топливо есть в наличии именно в твоем городе.
КГГА создала специальную карту, где можно искать заправки разных марок, чтобы найти необходимую.
Воспользоваться ею можно с помощью программы Киев Цифровой или же перейдя по ссылке.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время.