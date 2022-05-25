Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо

Ні для кого не секрет, що наразі з паливом у країні є певні проблеми. Причини для їх виникнення різноманітні: від зруйнованих ворожими військами нафтобаз та підвищеної потреби у бензині до ускладненої логістики через бойові дії.

Однак знання не змінює наслідків — кілометрові черги на АЗС, де сотні українців бажають заправити свої автівки. Щоправда, по дизель та газ усе-таки стоїть менше людей.

Як же комусь вдається отримати заповітне паливо та їздити за потреби куди завгодно? Ні, це точно не чари, а просте знання, де можна купити бензин та у якій кількості його продають на різних АЗС. І ми охоче поділимося усім, що знаємо.

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Які правила продажу бензину на заправках у Києві? Де можна купити бензин та скільки палива продають у столиці в одні руки? Розповідаємо далі.



АЗС КЛО

Компанія пропонує своїм клієнтам придбати спеціальні талони номіналом 100–150 л, які можна використати протягом двох тижнів.

На додачу завжди можна перевірити список працюючих заправок на сайті компанії.

АЗС ОККО

Мережа заправок дає можливість своїм клієнтам придбати паливо без талонів. Однак відпускає в одні руки лише по 10 л бензину.

Для придбання бензину А-95 необхідно мати лише талони або картки. Крім того, потрібно бути юрособою.

Перевірити розташування найближчої заправки та наявність палива можна за допомогою інтерактивної карти на офіційному сайті ОККО.

АЗС БРСМ

Компанія пропонує своїм клієнтам такі ж умови, як і мережа ОККО. На деяких АЗС можна придбати паливо без талонів. Проте для цього знадобиться натхнення і час, оскільки черги з охочих будуть чималими.

На карті заправок БРСМ можна перевірити, які АЗС працюють та який вид палива ще залишився.

АЗС WOG

Мережа заправок має схожу політику з попередніми компаніями та відпускає по 10 л палива на день в одні руки. Однак для того, щоб їх отримати, потрібно мати картку лояльності PRIDE.

Щодо продажів палива у каністрах в АЗС WOG обмежень немає.

Карта працюючих АЗС від ЛУН

Онлайн-сервіс ЛУН створив карту з АЗС Okko, Wog і Socar, які працюють в Україні. Тож тепер можна відстежувати в режимі реального часу, на яких заправках паливо є у наявності саме у твоєму місті.

Віртуальна карта від КМДА

КМДА створила спеціальну карту, де можна шукати заправки різних марок, щоб знайти необхідну.

Скористатися нею можна за допомогою програми Київ Цифровий або ж перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як зміниться ринок палива найближчим часом.