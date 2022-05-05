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Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Травня 2022, 19:30
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин

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