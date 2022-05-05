Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України

Онлайн-сервіс ЛУН створив карту з АЗС Okko, Wog і Socar, які працюють в Україні. Тож тепер ти можеш відстежувати в режимі реального часу, на яких заправках у твоєму місті є паливо.

Окрім того, на карті можна переглянути, що ще працює в Україні:

супермаркети;

магазини з побутовими товарами;

відділення пошти;

кав’ярні та ресторани;

зоомагазини;

аптеки, лікарні та лабораторії;

магазини з побутовою технікою;

магазини взуття та одягу;

сервіси доставки тощо.

А ще завдяки цій карті ти можеш дізнатися, які міста почали дерусифікацію, а де відновилось будівництво житла.

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