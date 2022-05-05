Відстежуй наявність пального в реальному часі! ЛУН створив карту працюючих АЗС України

Онлайн-сервіс ЛУН створив карту з АЗС Okko, Wog і Socar, які працюють в Україні. Тож тепер ти можеш відстежувати в режимі реального часу, на яких заправках у твоєму місті є паливо.
Окрім того, на карті можна переглянути, що ще працює в Україні:
А ще завдяки цій карті ти можеш дізнатися, які міста почали дерусифікацію, а де відновилось будівництво житла.
Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, зокрема нафтобази та нафтопереробні заводи. Проте українська влада реагує на такі виклики й перебудовує логістику для завезення пального з Євросоюзу.
Деякі АЗС попри запаси бензину не хочуть продавати їх за цінами, встановленими урядом. Це для них не рентабельно. Директор ВАТ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн розповів, скільки ще триватиме дефіцит пального в Україні.