Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины

Онлайн-сервис ЛУН создал карту с АЗС Okko, Wog и Socar, работающих в Украине. Теперь ты можешь отслеживать в режиме реального времени, на каких заправках в твоем городе есть топливо.

Кроме того, на карте можно посмотреть, что еще работает в Украине:

супермаркеты;

магазины с бытовыми товарами;

отделение почты;

кофейни и рестораны;

зоомагазины;

аптеки, больницы и лаборатории;

магазины с бытовой техникой;

магазины обуви и одежды;

сервисы доставки и т.д.

Еще благодаря этой карте ты можешь узнать, какие города начали дерусификацию, а где возобновилось строительство жилья.

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