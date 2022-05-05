Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины

Онлайн-сервис ЛУН создал карту с АЗС Okko, Wog и Socar, работающих в Украине. Теперь ты можешь отслеживать в режиме реального времени, на каких заправках в твоем городе есть топливо.
Кроме того, на карте можно посмотреть, что еще работает в Украине:
Еще благодаря этой карте ты можешь узнать, какие города начали дерусификацию, а где возобновилось строительство жилья.
Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Однако украинские власти реагируют на такие вызовы и перестраивают логистику для завоза горючего из Евросоюза.
Некоторые АЗС, несмотря на запасы бензина, не хотят продавать их по ценам, установленным правительством. Это для них нерентабельно. Директор ОАО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн рассказал, сколько еще будет продолжаться дефицит топлива в Украине.