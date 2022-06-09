Сезон овощей и фруктов в Украине: что происходит на рынке и насколько болезненна потеря херсонской продукции

Оккупация Херсонской и Запорожской областей уже сказалась на рынке в Украине подорожанием и нехваткой некоторых продуктов. Читай, какие регионы смогут заменить южные овощи и фрукты, как изменились цены и увеличился ли процент импорта.
Продавщица Галина делится, что раньше 70–80% продукции на прилавке занимали товары именно из Херсонской и Запорожской областей.
Конечно, (война — ред.) ударила по ценам, ведь нас всегда выручал Херсон. Товара всегда было много, конкуренция была здоровая, поэтому цены были очень низкие на закупках, — рассказывает женщина.
Конечно, (война — ред.) ударила по ценам, ведь нас всегда выручал Херсон. Товара всегда было много, конкуренция была здоровая, поэтому цены были очень низкие на закупках, — рассказывает женщина.
Сейчас продавцы пытаются компенсировать нехватку ранних овощей и фруктов благодаря импорту из Египта и Турции. Еще месяц назад турецкие помидоры стоили 120–130 грн/кг, но теперь цена упала до 85–90 грн/кг, потому что наладили логистические пути и увеличили объем поставок.
Огурцы везут из Ровенской области, картофель — из Закарпатья, а желтые помидоры — из Умани. Но даже внутри страны фермерам трудно сбывать свой товар, ведь горючее намного подорожало, и купить его еще целая проблема.
Покупатели недовольны соотношением цена – качество продукции, но нечему удивляться — в привезенные товары закладывают цену растаможки, топлива и дороги.
Ассортимент на рынке тоже сильно изменился. Продавщица Елена, которая торгует уже 30 лет, рассказывает, что на прилавках нет раннего картофеля, ведь он преимущественно выращивался в теплицах Херсона. То же самое касается огурцов, помидоров, редиса и моркови.
Нет первого пленочного огурца. В это время он должен стоить 8–15 грн. Вот у меня сейчас стоит — 55 грн, но это не наш, а импортный, — говорит Елена.
Нет первого пленочного огурца. В это время он должен стоить 8–15 грн. Вот у меня сейчас стоит — 55 грн, но это не наш, а импортный, — говорит Елена.
По ее словам, в этом сезоне рынок очень упал, ведь из-за войны люди остались без работы и денег.
Что я могу купить? За 20 грн уцененный помидор и огурец. Больше я не в состоянии ничего купить, потому что для пенсионерки это очень дорого. Людей на рынке мало, они ходят сюда, как на прогулку, — жалуется покупательница.
Что я могу купить? За 20 грн уцененный помидор и огурец. Больше я не в состоянии ничего купить, потому что для пенсионерки это очень дорого. Людей на рынке мало, они ходят сюда, как на прогулку, — жалуется покупательница.
Но есть и те, кто спокойно реагирует на повышение цен, понимая, что в стране идет полномасштабная война.
Заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев рассказывает, что разрушение инфраструктуры, проблемы с рынком горюче-смазочных материалов и энергоносителей приводят к удорожанию логистических операций.
Импорт овощей и фруктов в Украину традиционно осуществлялся через морские порты, ведь это самый дешевый вид транспорта. А сейчас у нас остались только железные дороги и авто. Основными поставщиками теперь будут Румыния, Молдова, Албания, Сербия, Болгария.
Мы можем увидеть как общее подорожание, так и уменьшение цен на отдельные продукты при условии более активной поставки из-за рубежа, — объясняет Пугачев.
Мы можем увидеть как общее подорожание, так и уменьшение цен на отдельные продукты при условии более активной поставки из-за рубежа, — объясняет Пугачев.
Например, во второй половине мая в Украину стали больше поставлять импортные помидоры и огурцы, поэтому цена на них несколько снизилась.
Весьма показателен пример борщового набора: моркови, свеклы и лука. По словам Николая, за период полномасштабной войны цены на эти овощи выросли почти на треть.
Этот рост еще обусловлен тем, что в соседней Польше, откуда обычно поставлялись импортные морковь, свекла и лук, также заканчиваются запасы в хранилищах и есть дефицит определенной продукции.
Этот рост еще обусловлен тем, что в соседней Польше, откуда обычно поставлялись импортные морковь, свекла и лук, также заканчиваются запасы в хранилищах и есть дефицит определенной продукции.
Однако этот вопрос удалось решить благодаря импорту из Сербии, Албании и Румынии, а также поставкам из Николаева и Одессы. Пугачев успокаивает, что в целом по всем прогнозам в Украине не будет системного дефицита каких-либо товаров.
До войны в Украине сформировалась региональная структура производства. Традиционно цены на овощную продукцию были ниже в северо-западных областях, поскольку они много выращивали, снабжали себя собственными силами и даже поставляли товары в другие регионы.
В противоположность в промышленных регионах: Киеве, Днепре, Запорожье и Одессе цены были выше на 20–40%. Эта тенденция, скорее всего, сохранится и в будущем.
Если говорить о западных регионах, то будет наблюдаться значительное повышение спроса и цен на овощную продукцию. Это связано с массовой миграцией украинцев из-за войны.
Этот спрос в западных регионах может быть компенсирован вследствие импорта продукции, поскольку значительная его часть будет поступать именно оттуда, — говорит Пугачев.
Этот спрос в западных регионах может быть компенсирован вследствие импорта продукции, поскольку значительная его часть будет поступать именно оттуда, — говорит Пугачев.
В целом Институт аграрной экономики прогнозирует, что в середине июня будет стабилизация на овощном рынке. Цены выйдут на плато и не будут повышаться. А уже с августа, когда начнется сбор овощного урожая, ожидается снижение цен.
В предыдущие годы в Украине производилось более 2 млн тонн плодов и ягод и более 10 тонн овощей и бахчевых культур.
Более половины качественных помидоров выращивалось именно в Херсонской области. Вероятно, что украинцы будут испытывать определенный дефицит наших томатов на прилавках до августа. В то же время, импорт из Молдовы, Румынии и других стран сможет компенсировать нехватку продуктов.
Херсонская область также обеспечивала более трети украинских арбузов. Поэтому эта потеря будет достаточно чувствительна для нашей страны.
С дынями ситуация немного проще, ведь Херсон снабжал их менее 19%. Так что другие регионы без проблем смогут покрыть этот дефицит.
Мы пока делаем осторожный прогноз на арбузы и дыни. Рост цен может быть на 20–30% по сравнению с прошлым годом, — рассказывает Пугачев.
Мы пока делаем осторожный прогноз на арбузы и дыни. Рост цен может быть на 20–30% по сравнению с прошлым годом, — рассказывает Пугачев.
Что касается Запорожской области, то следует говорить, прежде всего, о мелитопольской черешне. Однако ягоды из Винницы, Закарпатья, Житомира обеспечили достаточное предложение на рынке по цене на уровне прошлого года.
Все же правительство призывает украинцев сажать овощную продукцию, где только возможно, в рамках инициативы Сады победы. Так каждый украинец может внести свой вклад в продовольственное обеспечение, прежде всего, своей семьи.
Кроме того, как отмечает заместитель директора Института аграрной экономики, сегодня Украина также сталкивается с проблемами климатического характера, которые не способствуют увеличению производства овощной продукции в этом году.
Несмотря на войну, наше государство смогло перестроить импорт, прежде всего продуктов и лекарств, на западные границы. Читай, что такое критический импорт и будет ли продовольственный кризис в Украине.
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