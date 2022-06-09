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Сезон овощей и фруктов в Украине: что происходит на рынке и насколько болезненна потеря херсонской продукции

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 09 июня 2022, 16:00
Ситуація на продовольчому ринку України - прогноз цін у червні
Фото: Unsplash

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