Сезон овощей и фруктов в Украине: что происходит на рынке и насколько болезненна потеря херсонской продукции

Оккупация Херсонской и Запорожской областей уже сказалась на рынке в Украине подорожанием и нехваткой некоторых продуктов. Читай, какие регионы смогут заменить южные овощи и фрукты, как изменились цены и увеличился ли процент импорта.

Нас всегда выручал Херсон

Продавщица Галина делится, что раньше 70–80% продукции на прилавке занимали товары именно из Херсонской и Запорожской областей.

Конечно, (война — ред.) ударила по ценам, ведь нас всегда выручал Херсон. Товара всегда было много, конкуренция была здоровая, поэтому цены были очень низкие на закупках, — рассказывает женщина.

Сейчас продавцы пытаются компенсировать нехватку ранних овощей и фруктов благодаря импорту из Египта и Турции. Еще месяц назад турецкие помидоры стоили 120–130 грн/кг, но теперь цена упала до 85–90 грн/кг, потому что наладили логистические пути и увеличили объем поставок.

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Огурцы везут из Ровенской области, картофель — из Закарпатья, а желтые помидоры — из Умани. Но даже внутри страны фермерам трудно сбывать свой товар, ведь горючее намного подорожало, и купить его еще целая проблема.

Цены на овощи — бешеные

Покупатели недовольны соотношением цена – качество продукции, но нечему удивляться — в привезенные товары закладывают цену растаможки, топлива и дороги.

Ассортимент на рынке тоже сильно изменился. Продавщица Елена, которая торгует уже 30 лет, рассказывает, что на прилавках нет раннего картофеля, ведь он преимущественно выращивался в теплицах Херсона. То же самое касается огурцов, помидоров, редиса и моркови.

Нет первого пленочного огурца. В это время он должен стоить 8–15 грн. Вот у меня сейчас стоит — 55 грн, но это не наш, а импортный, — говорит Елена.

По ее словам, в этом сезоне рынок очень упал, ведь из-за войны люди остались без работы и денег.

Что я могу купить? За 20 грн уцененный помидор и огурец. Больше я не в состоянии ничего купить, потому что для пенсионерки это очень дорого. Людей на рынке мало, они ходят сюда, как на прогулку, — жалуется покупательница.

Но есть и те, кто спокойно реагирует на повышение цен, понимая, что в стране идет полномасштабная война.

Почему ценники растут

Заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев рассказывает, что разрушение инфраструктуры, проблемы с рынком горюче-смазочных материалов и энергоносителей приводят к удорожанию логистических операций.

Импорт овощей и фруктов в Украину традиционно осуществлялся через морские порты, ведь это самый дешевый вид транспорта. А сейчас у нас остались только железные дороги и авто. Основными поставщиками теперь будут Румыния, Молдова, Албания, Сербия, Болгария.

Мы можем увидеть как общее подорожание, так и уменьшение цен на отдельные продукты при условии более активной поставки из-за рубежа, — объясняет Пугачев.

Например, во второй половине мая в Украину стали больше поставлять импортные помидоры и огурцы, поэтому цена на них несколько снизилась.

Весьма показателен пример борщового набора: моркови, свеклы и лука. По словам Николая, за период полномасштабной войны цены на эти овощи выросли почти на треть.

Этот рост еще обусловлен тем, что в соседней Польше, откуда обычно поставлялись импортные морковь, свекла и лук, также заканчиваются запасы в хранилищах и есть дефицит определенной продукции.

Однако этот вопрос удалось решить благодаря импорту из Сербии, Албании и Румынии, а также поставкам из Николаева и Одессы. Пугачев успокаивает, что в целом по всем прогнозам в Украине не будет системного дефицита каких-либо товаров.

Прогноз цен на продукты по регионам

До войны в Украине сформировалась региональная структура производства. Традиционно цены на овощную продукцию были ниже в северо-западных областях, поскольку они много выращивали, снабжали себя собственными силами и даже поставляли товары в другие регионы.

В противоположность в промышленных регионах: Киеве, Днепре, Запорожье и Одессе цены были выше на 20–40%. Эта тенденция, скорее всего, сохранится и в будущем.

Если говорить о западных регионах, то будет наблюдаться значительное повышение спроса и цен на овощную продукцию. Это связано с массовой миграцией украинцев из-за войны.

Этот спрос в западных регионах может быть компенсирован вследствие импорта продукции, поскольку значительная его часть будет поступать именно оттуда, — говорит Пугачев.

В целом Институт аграрной экономики прогнозирует, что в середине июня будет стабилизация на овощном рынке. Цены выйдут на плато и не будут повышаться. А уже с августа, когда начнется сбор овощного урожая, ожидается снижение цен.

Кто может заменить херсонскую продукцию

В предыдущие годы в Украине производилось более 2 млн тонн плодов и ягод и более 10 тонн овощей и бахчевых культур.

Более половины качественных помидоров выращивалось именно в Херсонской области. Вероятно, что украинцы будут испытывать определенный дефицит наших томатов на прилавках до августа. В то же время, импорт из Молдовы, Румынии и других стран сможет компенсировать нехватку продуктов.

Херсонская область также обеспечивала более трети украинских арбузов. Поэтому эта потеря будет достаточно чувствительна для нашей страны.

С дынями ситуация немного проще, ведь Херсон снабжал их менее 19%. Так что другие регионы без проблем смогут покрыть этот дефицит.

Мы пока делаем осторожный прогноз на арбузы и дыни. Рост цен может быть на 20–30% по сравнению с прошлым годом, — рассказывает Пугачев.

Что касается Запорожской области, то следует говорить, прежде всего, о мелитопольской черешне. Однако ягоды из Винницы, Закарпатья, Житомира обеспечили достаточное предложение на рынке по цене на уровне прошлого года.

Сады победы

Все же правительство призывает украинцев сажать овощную продукцию, где только возможно, в рамках инициативы Сады победы. Так каждый украинец может внести свой вклад в продовольственное обеспечение, прежде всего, своей семьи.

Кроме того, как отмечает заместитель директора Института аграрной экономики, сегодня Украина также сталкивается с проблемами климатического характера, которые не способствуют увеличению производства овощной продукции в этом году.

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