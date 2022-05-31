Украина

Украина обеспечивает себя базовыми продуктами на 80% — что такое критический импорт и как он работает

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 31 мая 2022, 16:00

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