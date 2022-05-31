Украина обеспечивает себя базовыми продуктами на 80% — что такое критический импорт и как он работает

Заблокированные морские порты почти не отразились на ассортименте продовольствия для украинцев. Несмотря на войну, наше государство справилось с этим вызовом и смогло перестроить импорт, прежде всего продуктов питания и лекарств, на западные границы.

Сейчас большая нагрузка на логистику и сухопутные пути. Одновременно с ввозом самых необходимых продуктов возникает главная проблема — доставка горючего.

Украина обеспечивает себя базовыми продуктами на 80%, поэтому продовольственный кризис нам пока не грозит.

Чтобы сохранить валюту в государстве во время военного положения, все ввозы иностранной продукции определяет документ Критический импорт. В списке все необходимое: от круп или мяса до кондитерских изделий. Несмотря на проблему блокирования морских портов, Украина нашла другой путь, чтобы обеспечить себя продовольствием, а именно — наземный импорт и экспорт.

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В прошлом году борщевой набор стоил 50 грн, сейчас — все 90 грн.

Дефицит заменил импорт овощей из Турции, Египта и Нидерландов.

— Доля импортных продуктов в этом сегменте составляет около 50%. Но следует учитывать и цену этих овощей, потому что импорт с учетом логистики и горючего не дешевый, — говорит эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Радион Рыбчинский.

Овощи могут подешеветь, когда в ассортименте появятся украинские овощи.

Также не стоит волноваться за лекарства, ведь 70% критических медикаментов Украина производит самостоятельно. Начало полномасштабного вторжения поставило точку в импорте лекарств из России и Беларуси, 90% из которых нам есть чем заменить. А еще нашей стране очень помогает медицинская гуманитарная помощь.

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