Україна забезпечує себе базовими харчами на 80% — що таке критичний імпорт та як це працює

Заблоковані морські порти майже не вплинули на асортимент продовольства для українців. Попри війну, наша держава впоралася з цим викликом і змогла перелаштувати імпорт, насамперед харчів та ліків, на західні кордони.

Нині відчутно неабияке навантаження на логістику та сухопутні шляхи. Одночасно із завезенням найнеобхідніших продуктів постає головна проблема — доставка пального.

Україна забезпечує себе базовими харчами на 80%, тож продовольча криза нам поки не загрожує.

Щоб зберегти валюту в державі під час воєнного стану, усе завезення іноземної продукції визначає документ Критичний імпорт. У списку є все необхідне: від круп чи м’яса до кондитерських виробів. Попри проблему блокування морських портів, Україна знайшла інші шляхи, щоб забезпечити себе продовольством, а саме — наземний імпорт та експорт.

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Дефіцит замінив імпорт городини з Туреччини, Єгипту та Нідерландів.

— Доля імпортних продуктів у цьому сегменті сягає близько 50%. Але слід враховувати й ціну цих овочів, тому що імпорт з урахування логістики та пального недешевий, — каже експерт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Радіон Рибчинський.

Овочі можуть подешевшати, коли в асортименті з’являться українські овочі.

Також не варто хвилюватися за ліки, адже 70% критичних медикаментів Україна виготовляє самостійно. Початок повномасштабного вторгнення поставив крапку в імпорті ліків з Росії та Білорусі, 90% з яких нам є чим замінити. А ще нашій країні дуже допомагає медична гуманітарна допомога.

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