Lifestyle

Без черешні, кавунів та динь: як Україна справлятиметься з дефіцитом городини

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 28 Травня 2022, 15:00

Більше відео
0:03:10
Українські бібліотеки позбуваються від російської літератури
Радянському та російському мотлоху не місце на полицях! Очищення українських бібліотек від ворожої літератури
0:04:21
Ринок нерухомості в Україні під час війни
Зниження попиту та цін на оренду житла в Україні — що зараз відбувається на ринку нерухомості
0:06:16
NFT-коллекция картинок
Мільйон NFT-картинок, які може отримати кожен! Розповідаємо, як це зробити та для чого створено
0:06:16
Бензин, пальне
Без бензину і без грошей. Найпопулярніші шахрайські схеми з пальним та яка ситуація на ринку
Дивитись більше

Останні відео
0:02:59
Як евакуюють пенсіонерів з Донеччини

Бояться, що можуть повторити долю Маріуполя: як евакуюють пенсіонерів з Донеччини
0:03:29
Як Україна справлятиметься з дефіцитом городини
Без черешні, кавунів та динь: як Україна справлятиметься з дефіцитом городини
0:03:54
Відбудова Чернігівської області - як люди допомагають одне одному
Відновлюватись допомагають волонтери, меценати та держава — як Чернігівщина відроджується з попелу
0:02:16
Ситуація на Волині
Поки Лукашенко брязкає зброєю, наші бійці напоготові: як проходять навчання територіальної оборони
0:03:10
Українські бібліотеки позбуваються від російської літератури
Радянському та російському мотлоху не місце на полицях! Очищення українських бібліотек від ворожої літератури
Євгенія Емеральд - українська Жанна д'Арк
Тільки так бачила себе на війні — українська снайперка з позивним Жанна д’Арк про службу у війську
0:04:09
донецька область
Штурм Донецької області продовжується: яка ситуація на східному фронті зараз
0:04:21
Ринок нерухомості в Україні під час війни
Зниження попиту та цін на оренду житла в Україні — що зараз відбувається на ринку нерухомості
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:14
Павло Вишебаба
Із заходом сонця навіть російськомовні переходять на українську — боєць Павло Вишебаба про мову, як оберіг
Більше відео
Як евакуюють пенсіонерів з Донеччини
Читати далі
Бояться, що можуть повторити долю Маріуполя: як евакуюють пенсіонерів з Донеччини
Відбудова Чернігівської області - як люди допомагають одне одному
Читати далі
Відновлюватись допомагають волонтери, меценати та держава — як Чернігівщина відроджується з попелу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь