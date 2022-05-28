Без черешні, кавунів та динь: як Україна справлятиметься з дефіцитом городини

Через окупацію півдня цього сезону на українських прилавках не буде херсонських томатів, огірків, очевидно, мелітопольської черешні, кавунів та динь.

Південні області забезпечували чверть овочів та фруктів, які ми споживали. Відсутність ранніх звідти ми вже відчуваємо на своїх гаманцях, томати та огірки, які до літа вже мали дешевшати, у магазинах коштують майже як на початку весни.

Кожен третій вітчизняний томат був вирощений на захопленій Херсонщині, а ще огірки та цибуля. Найперша молода картопля, редис, морква, перець були саме з сонячного півдня.

Люди з окупованих територій самі не можуть виїхати, росіяни не випускають, вивезти вирощене тим паче неможливо. Натомість окупант не соромиться красти. Херсонська полуниця та огірки вже з’явилися в окупованому Криму.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

На українських полицях – поки овочів не бракує – є і томати, і огірки, і перець. Вже завозять ранні вирощені на заході країни, Полтавщині, Київщині, Черкащині — від підприємств і селян.

На Закарпатті тиждень-два — і вже готуються збирати врожай помідорів. У селі Боржавське сотні теплиць, тут місцеві тільки з цього і заробляють на життя.

Більше ранніх овочів селяни посадити не встигли, бо ж на розсаду сіяли ще на новий рік, а от плантації пізніх сортів томатів довелося збільшити. Вони достигнуть до осені, на сезон закруток.

В уряді запевняють, дефіциту овочів через окупований південь у нас не буде. Об’ємів, які посадили, для своїх потреб вистачить.

Крім того, уряд закликає українців засаджувати власні городи, або навіть вирощувати продукти на балконі. Читай, як завести собі город під час війни та що потрібно знати. Або ж ти завжди можеш додати до свого здорового харчування трохи зелені, вирощеної власними руками.