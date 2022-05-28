Без черешни, арбузов и дынь: как Украина будет справляться с дефицитом овощей

Из-за оккупации юга в этом сезоне на украинских прилавках не будет херсонских томатов, огурцов, мелитопольской черешни, арбузов и дынь.

Южные области обеспечивали четверть потребляемых нами овощей и фруктов. Отсутствие ранних оттуда мы уже чувствуем на своих кошельках, томаты и огурцы, которые к лету уже дешевели, в магазинах стоят почти как в начале весны.

Каждый третий отечественный томат был выращен на захваченной Херсонской области, а еще огурцы и лук. Самый молодой картофель, редис, морковь, перец были именно с солнечного юга.

Люди с оккупированных территорий сами не могут уехать, россияне не выпускают, вывезти выращенное тем более невозможно. Зато оккупант не стесняется воровать. Херсонская клубника и огурцы уже появились в оккупированном Крыму.

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На украинских полках – пока овощей хватает – есть и томаты, и огурцы, и перец. Уже завозят ранние выращенные на западе страны, Полтавская область, Киевская, Черкасская от предприятий и селян.

На Закарпатье неделю-две — и уже готовятся собирать урожай помидоров. В селе Боржавское сотни теплиц, здесь местные только на этом и зарабатывают на жизнь.

Больше ранних овощей селяне посадить не успели, потому что на рассаду сеяли еще на новый год, а вот плантации поздних сортов томатов пришлось увеличить. Они достигнут к осени, на сезон закруток.

В правительстве уверяют, дефицита овощей из-за оккупированного юга у нас не будет. Объемов, посаженых для своих нужд, хватит.

Кроме того, правительство призывает украинцев засаживать собственные огороды или даже выращивать продукты на балконе. Читай, как завести огород во время войны и что нужно знать. Или ты всегда можешь добавить к своему здоровому питанию немного зелени, выращенной собственными руками.