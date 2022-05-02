Засадити кожен клаптик доступної землі: як ініціатива Сади Перемоги підіймає бойовий дух українців

Вирощувати продовольство на своїх городах та на балконах — нинішній український тренд. У соцмережах люди жартома називають себе городніми військами.

У Міністерстві аграрної політики закликають українців засадити кожен клаптик доступної землі: городи у домогосподарствах, на балконах чи навіть прибудинкових ділянках.

Прогнозуючи, що основних культур, як-от зернові та олійні, у нас буде з запасом, але близько третини полів в Україні городиною засадити не зможуть через бойові дії, тимчасову окупацію та мінування територій.

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Необхідних продуктів буде вдосталь, але війна відбере третину врожаю городини.

Разом із міжнародними партнерами Міністерство аграрної політики заснувало ініціативу Сади Перемоги, яка має допомогти виростити та зберегти продукти.

Так називали овочеві та фруктові сади, висаджені під час Першої та Другої світових воєн у приватних господарствах і громадських парках США, Великої Британії та інших країн.

Не тільки для великого врожаю, але й щоб підняти моральний дух людей. Тепер цього хочуть домогтися і в Україні.

Однак не всім наразі доступно не лише городництво, але й звичайні блага цивілізованого суспільства. І все, звичайно, через російських окупантів. Читай, як живе без води півмільйонний Миколаїв.