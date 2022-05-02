Засадить каждый клочок доступной земли: как инициатива Сады Победы поднимает боевой дух украинцев

Выращивать продовольствие на своих огородах и балконах — сегодняшний украинский тренд. В соцсетях люди в шутку называют себя огородными войсками.

В Министерстве аграрной политики призывают украинцев засадить каждый клочок доступной земли: огороды в домохозяйствах, на балконах или даже придомовых участках.

Согласно прогнозам, основных культур, таких как зерновые и масличные, у нас будет с запасом, но около трети полей в Украине овощами засадить не смогут из-за боевых действий, временной оккупации и минирования территорий.

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Необходимых продуктов будет достаточно, но война отберет треть урожая овощей.

Вместе с международными партнерами Министерство аграрной политики основало инициативу Сады Победы, которая должна помочь вырастить и сохранить продукты.

Так называли овощные и фруктовые сады, посаженные во время Первой и Второй мировых войн в частных хозяйствах и общественных парках США, Великобритании и других стран.

Не только ради большого урожая, но и чтобы поднять моральный дух людей. Теперь этого хотят добиться и в Украине.

Однако не всем пока доступно не только огородничество, но и обычные блага цивилизованного общества. И все, конечно, из-за российских оккупантов. Читай, как живет без воды полумиллионный Николаев.