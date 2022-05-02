Украина

Засадить каждый клочок доступной земли: как инициатива Сады Победы поднимает боевой дух украинцев

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 02 мая 2022, 17:30

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