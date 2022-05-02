Носят баклажками воду и стирают в реке. Какая ситуация в Николаеве без воды

Уже три недели без воды живет полумиллионный Николаев. Питьевую воду покупают, набирают в источниках. Привозят ее людям и волонтеры. В немалых очередях жители города ждут привезенную техническую воду, одежду стирают в реке. Местные власти пробуривают скважины и обещают вскоре подать техническую воду в централизованную сеть.

Однако сейчас люди ходят за водой к реке. Носят домой пятилитровыми баклажками.

Централизованная подача воды прекратилась после обстрела оккупантов — вражеский снаряд повредил коллектор на временно оккупированной территории. Трубу сейчас не отремонтировать.

Люди часами стоят в очереди в ожидании машины-цистерны с технической водой. Говорят, научились экономно ее использовать. Жители Николаева рассказывают, что народ дружный и помогает друг другу.

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Есть изобретательные жители, которые не отказываются от комфорта и делают так, чтобы вода текла из крана. Однако для этого нужно ежедневно носить в квартиру восемь пятилитровых баклажек.

Люди без воды в Николаеве точно не останутся, ведь город находится на полуострове. Еще и волонтеры и власть принялись решать проблему комплексно. Из других городов массово привозят питьевую воду в баклажках и цистернах.

Благотворители передали оборудование и промышленные опреснители. В городе восстанавливают старые скважины и бурят новые.

Городской голова обещает техническую воду из кранов уже через неделю. Это позволит Николаеву продержаться до освобождения Херсона от оккупантов и восстановления водоснабжения из Днепра.

А в Запорожье оккупанты пытались ввести 1 мая, а еще дублируют цены в магазинах рублями. Так что ранее мы рассказывали о ситуации в области.