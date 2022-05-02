Носять баклажками воду та перуть у річці. Яка ситуація в Миколаєві без води

Три тижні без води живе півмільйонний Миколаїв. Питну воду купують, набирають у джерелах. Везуть її людям і волонтери. У немалих чергах жителі міста чекають на привезену технічну воду, одяг перуть у річці. Місцева влада пробурює свердловини й обіцяє невдовзі подати технічну воду до централізованої мережі.

Проте нині люди ходять по воду до річки. Носять додому п’ятилітровими баклажками.

Централізована подача води припинилась після обстрілу окупантів — ворожий снаряд пошкодив колектор на тимчасово окупованій території. Трубу наразі не відремонтувати.

Люди годинами стоять у черзі в очікуванні машини-цистерни з технічною водою. Кажуть — навчилися економно її використовувати. Жителі Миколаєва розповідають, що народ дружній та допомагає одне одному.

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Є винахідливі жителі, які не відмовилися від комфорту й зробили так, щоб вода текла з крана. Проте для цього треба щодень носити у квартиру вісім п’ятилітрових баклажок.

Люди без води в Миколаєві точно не залишаться, адже місто розташоване на півострові. Ще й волонтери й влада узялися розв’язувати проблему комплексно. З інших міст масово привозять питну воду у баклажках і цистернах.

Доброчинці передали обладнання і промислові опріснювачі. У місті відновлюють старі свердловини й бурять нові.

Міський голова обіцяє технічну воду з кранів уже за тиждень. Це дозволить Миколаєву протриматись до звільнення Херсонщини від окупантів і відновлення водопостачання з Дніпра.

А на Запоріжжі окупанти намагалися запровадити 1 травня, а ще дублюють ціни в магазинах рублями. Тож раніше ми розповідали про ситуацію в області.