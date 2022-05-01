Радянське свято за пропагандистськими методичками не вдалося! Яка ситуація на Запоріжжі 1 травня

У загарбаних містах Запорізької області окупанти спробували влаштувати радянське першотравневе свято за пропагандистськими методичками.

Заради потрібної картинки доставили проплачену масовку з Криму. Втім, створити показову масовість і всенародне захоплення їм усе одно не вдалося.

До Мелітополя привезли купку масовки з Криму, утім мітинг тривав з пів години. Тут також намагаються запровадити російські рублі. Ставлять подвійні ціни в магазинах — в гривнях та рублях.

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Середмістя Бердянська окупанти прикрасили радянськими гаслами та вмикали старі пісні. Але на площі було порожньо. В Енергодарі теж вмикали музику на порожній площі — люди були не в захваті.

А вільні міста обстрілюють — Оріхів бомбили цілий день. Проте ЗСУ чинять сильний опір: знищили близько 50 російських солдатів, танк та підбили штурмовик Су-25.

Нас підтримує весь світ. В Україну вже прибула партія броньованих швидких з Великої Британії, щоб рятувати наших військових.