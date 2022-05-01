Україна

Радянське свято за пропагандистськими методичками не вдалося! Яка ситуація на Запоріжжі 1 травня

Андрій Почтєв 02 Травня 2022, 01:00

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Яка ситуація на Запоріжжі

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0:02:05
Евакуація з Азовсталі розпочалася - понад 100 людей їдуть на підконтрольну Україні територію
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