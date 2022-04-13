Зустріч під дулами автоматів: як окупаційна влада намагається змусити освітян працювати у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти не полишають спроб відновити навчальний процес. Одразу після захоплення міста вони почали тиснути на освітян, змушуючи їх вийти на роботу та викладати за російськими програмами.

Для нескорених педагогів був використаний увесь набір терористичних засобів с від залякування до викрадень. Втім, усі директори мелітопольських шкіл разом написали заяви на звільнення і переважна більшість вже виїхали з міста.

Директорка, яка не скорилась

Вчителька української мови та літератури із 30-річним стажем Олена Ткаченко після завершення реконструкції 15-ї мелітопольської школи, стала її очільницею.

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Щоправда, лише на один день, після чого почалось повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України. Потім її оновним заняттям було приймати майже півтисячі мешканців міста в укриття школи.

Окупанти одразу почали тиснути на педагогів, щоб ті відновлювали роботу, але за російською програмою. Псевдомерка Мелітополя Данильченко навіть викликала очільників шкіл до себе на зустріч під дулами автоматів.

Люди вирішили – ми не будемо співпрацювати, ми не будемо колаборантами, – говорить пані Олена.

Тероризували окупанти й директора мелітопольської школи мистецтв Артема Шулятьєва. Чоловіка теж змушували підкоритися псевдовладі та відновити навчання для півтисячі обдарованих дітей. Спочатку говорили спокійно, потім почали погрожувати.

Потому, як усі директори мелітопольських шкіл написали заяви на звільнення, окупанти викрали та кілька діб тримали в полоні чотирьох із них. Тоді пані Олена, її колега Артем та ще десятки освітян полишили місто.

Про моральні принципи

Олена, що нині змушена шукати роботу за фахом у Запоріжжі, каже – ні про що не шкодує. Бо, певна, у справжнього педагога є моральні принципи, яким – не можна зраджувати.

Щоправда, деякі викладачі, каже мер Мелітополя Іван Федоров, пішли на співпрацю з окупантами та намагаються відновити навчання. Вони намагаються відновити робочий процес, та, поки, без особливого успіху.

На заняття приходять всього один-два учні, оскільки батьки знають, що це небезпечно. А робити зі своїх дітей власноруч заручників теж ніхто не прагне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українська влада закликає місцевих мешканців Донбасу тимчасово покинути свої домівки та евакуюватись у західні області.