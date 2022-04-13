Україна

Евакуюватись потрібно негайно! Українців закликали залишити Донбас, доки ще можливо

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Квітня 2022, 14:00
Евакуюватись потрібно негайно

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українські військові
Отримали другий шанс! Арестович про підкріплення полку Азов у Маріуполі
0:03:32
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