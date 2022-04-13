Евакуюватись потрібно негайно! Українців закликали залишити Донбас, доки ще можливо

Як повідомляє українська розвідка та розвідка наших західних партнерів, потужні бої на сході України — лише питання часу. Активні бойові дії можуть розпочатись у будь-який момент, тому влада закликає місцевих мешканців тимчасово покинути свої домівки та евакуюватись у західні області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що потрібно їхати зараз, поки це ще можливо. Оскільки російські окупанти вже накопичують техніку під Рубіжним, а над місцевими знущаються, як це було на Київщині.

З кожним днем напруга зростає — напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже немає — автобуси стоять у місцях зборів. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тому варто попіклуватися зараз про свою безпеку та поїхати будь-яким зручним способом. Сергій Гайдай наголошує, що організовані евакуаційні автобуси та поїзди є абсолютно безкоштовними.

Місця зборів для евакуації з Луганської області

Сєверодонецьк — проспект Хіміків, 28

Лисичанськ — ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС

Попасна — вул. Первомайська, 42

Гірське — вул. Гагаріна, 13а

Нижнє — Паркова, 13

Рубіжне — вул. Чехова, 11

Евакуація з Донецької області

Раніше українців закликали залишити Донецьку область. Зробити це можна навіть залізничним транспортом. На сьогодні, 13 квітня, Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів зі сходу України.

№ 233 Покровськ — Чоп о 16:30

№ 273 Слов’янськ — Львів о 16:30

Окрім того, можливе призначення додаткових рейсів, про що повідомлять безпосередньо на вокзалі.

Додаткові електропоїзди можуть бути призначені за необхідності диспетчерським розкладом, стежте за оголошеннями на вокзалі.

Також можна звернутися за довідкою, зателефонувавши у контакт-центр за безкоштовним номером 0 800 503 111. Дзвінки приймаються цілодобово.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про гуманітарну ситуацію у Маріуполі та масштаби знищення міста станом на 13 квітня.