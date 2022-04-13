Эвакуироваться нужно немедленно! Украинцев призывают покинуть Донбасс, пока еще возможно

Как сообщает украинская разведка и разведка наших западных партнеров, активные бои на востоке Украины — только вопрос времени. Боевые действия могут начаться в любой момент, поэтому власти призывают местных жителей временно покинуть свои дома и эвакуироваться в западные области.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что нужно выезжать сейчас, пока это еще возможно. Российские оккупанты уже накапливают технику под Рубежным, а над местными издеваются, как это было в Киевской области.
С каждым днем напряжение растет — напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет — автобусы стоят в местах сборов.
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С каждым днем напряжение растет — напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет — автобусы стоят в местах сборов.
Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и выехать любым удобным способом. Сергей Гайдай отмечает, что организованные эвакуационные автобусы и поезда бесплатные.
Ранее украинцев призывали выезжать и из Донецкой области. Сделать это можно даже железнодорожным транспортом. Укрзализныця назначила на сегодня, 13 апреля, ряд эвакуационных поездов с востока Украины.
Кроме того, возможно назначение дополнительных рейсов, о чем сообщат прямо на вокзале.
Дополнительные электропоезда могут быть назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале.
Также можно обратиться за справкой, позвонив в контакт-центр по номеру 0 800 503 111. Звонки принимаются круглосуточно.
Напомним, ранее мы рассказывали о гуманитарной ситуации в Мариуполе и о масштабах уничтожения города по состоянию на 13 апреля.