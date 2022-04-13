Эвакуироваться нужно немедленно! Украинцев призывают покинуть Донбасс, пока еще возможно

Как сообщает украинская разведка и разведка наших западных партнеров, активные бои на востоке Украины — только вопрос времени. Боевые действия могут начаться в любой момент, поэтому власти призывают местных жителей временно покинуть свои дома и эвакуироваться в западные области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что нужно выезжать сейчас, пока это еще возможно. Российские оккупанты уже накапливают технику под Рубежным, а над местными издеваются, как это было в Киевской области.

С каждым днем ​​напряжение растет — напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет — автобусы стоят в местах сборов. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и выехать любым удобным способом. Сергей Гайдай отмечает, что организованные эвакуационные автобусы и поезда бесплатные.

Места сбора для эвакуации из Луганской области

Северодонецк — проспект Химиков, 28

— проспект Химиков, 28 Лисичанск — ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС

— ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС Попасная — ул. Первомайская, 42

— ул. Первомайская, 42 Горное — ул. Гагарина, 13а

— ул. Гагарина, 13а Нижнее — Парковая, 13

— Парковая, 13 Рубежное — ул. Чехова, 11

Эвакуация из Донецкой области

Ранее украинцев призывали выезжать и из Донецкой области. Сделать это можно даже железнодорожным транспортом. Укрзализныця назначила на сегодня, 13 апреля, ряд эвакуационных поездов с востока Украины.

№ 233 Покровск — Чоп в 16:30

№ 273 Славянск — Львов в 16:30

Кроме того, возможно назначение дополнительных рейсов, о чем сообщат прямо на вокзале.

Дополнительные электропоезда могут быть назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале.

Также можно обратиться за справкой, позвонив в контакт-центр по номеру 0 800 503 111. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним, ранее мы рассказывали о гуманитарной ситуации в Мариуполе и о масштабах уничтожения города по состоянию на 13 апреля.