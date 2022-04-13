За гранью боли: россияне убили более 20 тысяч мариупольцев

В Мариуполе в результате российского вторжения погибли от 20 до 22 тысяч жителей. Об этом СNN сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, чтобы скрыть доказательства геноцида, оккупанты вывозят тела гражданских на неподконтрольную Украине территорию и сжигают в мобильных крематориях.

Гуманитарная ситуация в Мариуполе

Гуманитарная ситуация в Мариуполе уже давно критична. Несмотря на это, российские военные блокируют выезд из города даже для гражданских.

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Город продолжает находиться в крайне сложном положении. Уже второй день не выпускают даже население на собственном транспорте, — отметил Кириленко.

Масштабы уничтожения города

В Мариуполе оккупанты разрушили дома около 84 тысяч жителей. Это 40% многоэтажек или более 2 млн м². Об этом сообщает Мариупольский горсовет. Необходимо 2,3 млрд долларов, чтобы построить такое количество жилья и создать там хотя бы базовые условия проживания.

В целом для восстановления инфраструктуры города, по предварительным подсчетам, нужно 12,5 млрд долларов.

Защита Мариуполя

Украинские защитники города в тяжелейших условиях продолжают удерживать свои позиции и уничтожать захватчиков и их технику. Рашисты наносят авиационные удары по Мариуполю и ведут наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

Одним из тяжких преступлений россиян является принудительная депортация в Россию. Читай, что делать, чтобы вернуться домой на родную землю.