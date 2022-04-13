Встреча под дулами автоматов: оккупационная власть пытается заставить педагогов работать в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты не оставляют попыток возобновить учебный процесс. Сразу после захвата города они начали давить на педагогов, заставляя их выйти на работу и преподавать по российским программам.
Для непокоренных педагогов был использован весь набор террористических средств – от устрашения до похищений. Впрочем, все директоры мелитопольских школ вместе написали заявления на увольнение и большая часть уже выехали из города.
Учительница украинского языка и литературы с 30-летним стажем Елена Ткаченко после завершения реконструкции 15-й мелитопольской школы стала ее главой.
Правда, только на один день, после чего началось полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. Затем ее обновленным занятием было принимать почти полтысячи жителей города в укрытие школы.
Оккупанты сразу начали давить на педагогов, чтобы те возобновляли работу, но по российской программе. Псевдомер Мелитополя Данильченко даже вызвала руководителей школ к себе на встречу под дулами автоматов.
Люди решили – мы не будем сотрудничать, мы не будем коллаборантами, – говорит Елена.
Люди решили – мы не будем сотрудничать, мы не будем коллаборантами, – говорит Елена.
Терроризировали оккупанты и директора мелитопольской школы искусств Артема Шулятьева. Мужчину тоже заставляли подчиниться псевдовласти и возобновить обучение для полутысячи одаренных детей. Сначала говорили спокойно, потом начали угрожать.
После того, как все директоры мелитопольских школ написали заявления на увольнение, оккупанты похитили и несколько суток держали в плену четырех из них. Тогда Елена, ее коллега Артем и еще десятки педагогов покинули город.
Елена, которая сейчас вынуждена искать работу по специальности в Запорожье, говорит – ни о чем не жалеет. Потому что унастоящего педагога есть нравственные принципы, которые нельзя предавать.
Правда, некоторые преподаватели, говорит мэр Мелитополя Иван Федоров, пошли на сотрудничество с оккупантами и пытаются возобновить учебу. Они пытаются возобновить рабочий процесс. Пока без особого успеха.
На занятия приходят всего один-два ученика, поскольку родители знают, что это опасно. А делать из своих детей собственноручно заложников тоже никто не стремится.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские власти призывают местных жителей Донбасса временно покинуть свои дома и эвакуироваться в западные области.