Залякування та викрадення освітян — як у тимчасово окупованому Мелітополі почався освітній процес

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти грабують місцеві підприємства і тримають в страху мирне населення.

Після численних залякувань та викрадань освітян, фейковій очільниці міста Галині Данильченко вдалося змусили деяких педагогів у ВНЗ розпочати навчання за російською програмою.

Люди тікають з Мелітополя полями, бо на блок-постах рашисти не випускають та ще й вручають чоловікам повістки до так званого народного військкомату. Тим часом у місті гуманітарна катастрофа.

Окупанти починають вивозити обладнання з Мелітопольских заводів, красти, — каже міський голова Іван Федоров.

Але це свідчить про те, що росіяни й самі розуміють — довго протриматися їм не вдасться. Тож у найкращих своїх традиціях хочуть встигнути побільше награбувати.

Дивися, як живе місто та область сьогодні.

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