Україна

Хто з мечем прийде, від меча і загине. Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня та головні напрямки боїв

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Квітня 2022, 12:51
Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня 2022 року

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