Хто з мечем прийде, від меча і загине. Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня та головні напрямки боїв

Розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Наші військові довели свою силу, незламність духу та неймовірну хоробрість.
Вони мужньо захищають нашу країну. Великим успіхом є звільнення Київської області — далі більше!
Генштаб ЗСУ повідомляє про втрати ворога станом на 5 квітня та головні напрямки руху боїв.
Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.
У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка.
На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.
На Південнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх.
Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Окупаційні війська мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований.
Раніше ми показували актуальну карту бойових дій станом на 5 квітня.