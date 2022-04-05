Кто с мечом придет, от меча и погибнет. Потери России в Украине на 5 апреля и главные направления боев

Начались сорок первые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Наши военные доказали свою силу, несокрушимость духа и невероятную храбрость.
Они мужественно защищают нашу страну. Большим успехом является освобождение Киевской области — больше!
Генштаб ВСУ сообщает о потерях врага по состоянию на 5 апреля и главных направлениях движения боев.
Российские кафиры продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.
В направлении Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка.
На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил кафиры основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.
На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех.
Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составили:
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Оккупационные войска испытывают большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован.
Ранее мы показывали актуальную карту боевых действий по состоянию на 5 апреля.