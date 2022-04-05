Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 апреля

ВСУ продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории. Однако на определенных направлениях все еще может быть опасно.
Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о территориях, где ситуация остается нестабильной и угрожающей жизни украинцев.
Министерство обороны Великобритании также традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Враг продолжает нести потери в ходе полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение столь значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск.
В городе Изюм из-за значительных потерь личного состава отдельных подразделений захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.
На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие вооруженных сил РФ захватили и заменяли внутреннюю территорию центральной районной больницы.
На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие вооруженных сил РФ захватили и заменяли внутреннюю территорию центральной районной больницы.
Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении остались раненые оккупанты.
Имеющиеся утраты офицерского состава русское военное руководство пробует пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений.
На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, действующими с белорусских аэродромов.
На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Идет ликвидация последствий деятельности русских оккупационных войск.
На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию РФ, а также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм.
Враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска.
Враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска.
Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении. Также идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.
Оккупанты проводят разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА.
Вблизи населенного пункта Бражковка, силами в танковую ротную тактическую группу, враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь.
На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.
На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия.
На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия.
В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями. Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 апреля опубликовал новое обращение по поводу нападения России на Украину и тех зверствах, которые совершают оккупанты на наших землях.