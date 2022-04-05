Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 апреля

ВСУ продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории. Однако на определенных направлениях все еще может быть опасно.

Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о территориях, где ситуация остается нестабильной и угрожающей жизни украинцев.

Министерство обороны Великобритании также традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине 5 апреля

Оперативная обстановка в Украине на 5 апреля 2022 года

Враг продолжает нести потери в ходе полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение столь значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск.

В городе Изюм из-за значительных потерь личного состава отдельных подразделений захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие вооруженных сил РФ захватили и заменяли внутреннюю территорию центральной районной больницы.

Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении остались раненые оккупанты.

Имеющиеся утраты офицерского состава русское военное руководство пробует пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, действующими с белорусских аэродромов.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Идет ликвидация последствий деятельности русских оккупационных войск.

На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию РФ, а также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм.

Враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска.

Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении. Также идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.

Оккупанты проводят разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА.

Вблизи населенного пункта Бражковка, силами в танковую ротную тактическую группу, враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями. Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 апреля опубликовал новое обращение по поводу нападения России на Украину и тех зверствах, которые совершают оккупанты на наших землях.