Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 квітня

ЗСУ продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території. Проте на певних напрямках все ще може бути небезпечно.

Тому Генштаб ЗСУ попереджає про території, де ситуація залишається нестабільною та загрозливою для життя українців.

Міністерство оборони Великої Британії також традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 5 квітня 2022 року

Ворог продовжує зазнавати втрат в ході повномасштабної збройної агресії проти України.

Наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ.

В місті Ізюм, через значні втрати особового складу окремих підрозділів, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил РФ захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні.

Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні залишились поранені окупанти.

Наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити офіцерами вищих військових навчальних закладів.

На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.

На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію РФ, а також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм.

Ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська.

Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку. Також триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ.

Окупанти проводять розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА.

Поблизу населеного пункту Бражківка, силами до танкової ротної тактичної групи, ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку у районі Миколаєва із застосуванням БПЛА.

На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв’язку зі складними погодними умовами. Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввечері 4 квітня опублікував нове звернення щодо нападу Росії на Україну й тих звірствах, що роблять окупанти на наших землях.