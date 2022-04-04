Кожен росіянин дізнається всю правду. Нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 квітня опублікував нове звернення щодо нападу Росії на Україні й тих звірствах, що роблять окупанти на наших землях.

– Сьогодні був дійсно важкий день. Емоційний.

Відвідав наші міста на Київщині, які ми звільнили від окупантів. Стоянка, Ірпінь, Буча.

Звичайно, зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла вбитих людей, вбитих українців вже забрали з більшості вулиць. Але у дворах, у будинках убиті ще залишаються.

Міста просто розбиті. На дорогах спалена військова техніка, розбиті й розстріляні машини. Особливо важко дивитися на сліди куль на автівках із написом “Діти”.

Ми тільки почали розслідування всього того, що наробили окупанти. На цей час тільки в одній Бучі відомо про понад триста вбитих і закатованих людей. Імовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто.

Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто із їхніх співгромадян убивав, – каже Зеленський.

Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства.

Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік.

І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни.

Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з Європейським Союзом і міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Обговорив сьогодні це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. А також із канцлером Австрії Негаммером. Домовилися про його візит в Україну найближчим часом.

Розслідування воєнних злочинів російських військ обговорив і з Президентом Польщі Дудою. Також говорили про нові санкції проти Росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею.

Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин.

Хочу підкреслити: ми зацікавлені в максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі й пояснені всій міжнародній спільноті.

Ми забезпечуємо максимальний доступ журналістів у Бучу та інші звільнені міста України. Сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені в тому, щоб там побували тисячі журналістів. Якнайбільше!

Щоб світ бачив, що зробила Росія.

Дивись повне відео звернення Зеленського сьогодні, 4 квітня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виступ Зеленського на Grammy-2022 та підтримку всесвітньо відомих виконавців.